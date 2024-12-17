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Основатель Pink Floyd прокомментировал применение Россией "Орешника" - РИА Новости, 17.12.2024
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05:32 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/uoters-1989585229.html
Основатель Pink Floyd прокомментировал применение Россией "Орешника"
Основатель Pink Floyd прокомментировал применение Россией "Орешника" - РИА Новости, 17.12.2024
Основатель Pink Floyd прокомментировал применение Россией "Орешника"
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости прокомментировал недавнее применение Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник", предположив, что... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:32
2024-12-17T05:32
россия
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сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости прокомментировал недавнее применение Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник", предположив, что это событие заставило задуматься Владимира Зеленского. "Я думаю, удар этой ракетой заставил Зеленского задуматься о том, что он будет делать в ближайшие два месяца. Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия. Посмотрим", — сказал музыкант. Он также добавил, что на Западе практически не было представлено данных о последствиях удара, что, по его мнению, свидетельствует о значимости произошедшего. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима.
https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989579809.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, одкб, pink floyd
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джо Байден, ОДКБ, Pink Floyd
Основатель Pink Floyd прокомментировал применение Россией "Орешника"

Роджер Уотерс предположил, что удар "Орешником" заставил Зеленского задуматься

© AP Photo / Charles SykesРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Charles Sykes
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости прокомментировал недавнее применение Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник", предположив, что это событие заставило задуматься Владимира Зеленского.
"Я думаю, удар этой ракетой заставил Зеленского задуматься о том, что он будет делать в ближайшие два месяца. Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия. Посмотрим", — сказал музыкант.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Он также добавил, что на Западе практически не было представлено данных о последствиях удара, что, по его мнению, свидетельствует о значимости произошедшего.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима.
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