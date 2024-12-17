https://ria.ru/20241217/uoters-1989585229.html

Основатель Pink Floyd прокомментировал применение Россией "Орешника"

Основатель Pink Floyd прокомментировал применение Россией "Орешника" - РИА Новости, 17.12.2024

Основатель Pink Floyd прокомментировал применение Россией "Орешника"

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости прокомментировал недавнее применение Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник", предположив, что... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:32

2024-12-17T05:32

2024-12-17T05:32

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости прокомментировал недавнее применение Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник", предположив, что это событие заставило задуматься Владимира Зеленского. "Я думаю, удар этой ракетой заставил Зеленского задуматься о том, что он будет делать в ближайшие два месяца. Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия. Посмотрим", — сказал музыкант. Он также добавил, что на Западе практически не было представлено данных о последствиях удара, что, по его мнению, свидетельствует о значимости произошедшего. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима.

https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989579809.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, одкб, pink floyd