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Основатель Pink Floyd раскритиковал разрешение бить ракетами вглубь России - РИА Новости, 17.12.2024
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02:36 17.12.2024 (обновлено: 02:57 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/uoters-1989578151.html
Основатель Pink Floyd раскритиковал разрешение бить ракетами вглубь России
Основатель Pink Floyd раскритиковал разрешение бить ракетами вглубь России - РИА Новости, 17.12.2024
Основатель Pink Floyd раскритиковал разрешение бить ракетами вглубь России
Разрешение стран Запада Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России является огромной ошибкой, это не поможет ВСУ, заявил в интервью РИА Новости основатель... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:36
2024-12-17T02:57
россия
украина
киев
владимир путин
сергей лавров
pink floyd
нато
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Разрешение стран Запада Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России является огромной ошибкой, это не поможет ВСУ, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Это огромная ошибка. Разрешение на использование этих систем никак не влияет на исход конфликта. Это просто позерство, жест, который ничего не меняет на поле боя. Это не приносит никакой пользы Украине", — сказал он. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241207/uoters-1987847883.html
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россия, украина, киев, владимир путин, сергей лавров, pink floyd, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Pink Floyd, НАТО, Вооруженные силы Украины
Основатель Pink Floyd раскритиковал разрешение бить ракетами вглубь России

Роджер Уотерс назвал огромной ошибкой разрешение бить ракетами вглубь России

© AP Photo / Charles SykesРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Charles Sykes
Роджер Уотерс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Разрешение стран Запада Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России является огромной ошибкой, это не поможет ВСУ, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Это огромная ошибка. Разрешение на использование этих систем никак не влияет на исход конфликта. Это просто позерство, жест, который ничего не меняет на поле боя. Это не приносит никакой пользы Украине", — сказал он.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Основатель Pink Floyd жестко раскритиковал решения США по Украине
7 декабря, 04:55
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd
8 декабря, 08:11
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинСергей ЛавровPink FloydНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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