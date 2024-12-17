https://ria.ru/20241217/uoters-1989578151.html

Основатель Pink Floyd раскритиковал разрешение бить ракетами вглубь России

Основатель Pink Floyd раскритиковал разрешение бить ракетами вглубь России - РИА Новости, 17.12.2024

Основатель Pink Floyd раскритиковал разрешение бить ракетами вглубь России

Разрешение стран Запада Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России является огромной ошибкой, это не поможет ВСУ, заявил в интервью РИА Новости основатель... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T02:36

2024-12-17T02:36

2024-12-17T02:57

россия

украина

киев

владимир путин

сергей лавров

pink floyd

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987864749_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_02a5a09144d8fb85af68caa197450fc5.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Разрешение стран Запада Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России является огромной ошибкой, это не поможет ВСУ, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Это огромная ошибка. Разрешение на использование этих систем никак не влияет на исход конфликта. Это просто позерство, жест, который ничего не меняет на поле боя. Это не приносит никакой пользы Украине", — сказал он. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241207/uoters-1987847883.html

https://ria.ru/20241208/osnovatel-1987964607.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, владимир путин, сергей лавров, pink floyd, нато, вооруженные силы украины