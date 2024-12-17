Основатель Pink Floyd раскритиковал разрешение бить ракетами вглубь России
Роджер Уотерс назвал огромной ошибкой разрешение бить ракетами вглубь России
© AP Photo / Charles SykesРоджер Уотерс
© AP Photo / Charles Sykes
Роджер Уотерс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Разрешение стран Запада Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России является огромной ошибкой, это не поможет ВСУ, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Это огромная ошибка. Разрешение на использование этих систем никак не влияет на исход конфликта. Это просто позерство, жест, который ничего не меняет на поле боя. Это не приносит никакой пользы Украине", — сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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