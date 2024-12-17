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В Раде прокомментировали отказ Трампа пригласить Зеленского на инаугурацию - РИА Новости, 17.12.2024
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21:30 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989796039.html
В Раде прокомментировали отказ Трампа пригласить Зеленского на инаугурацию
В Раде прокомментировали отказ Трампа пригласить Зеленского на инаугурацию - РИА Новости, 17.12.2024
В Раде прокомментировали отказ Трампа пригласить Зеленского на инаугурацию
Отказ победившего на выборах в США Дональда Трампа выслать Владимиру Зеленскому приглашение на инаугурацию свидетельствует о том, что Киеву договориться с... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T21:30
2024-12-17T21:30
в мире
сша
киев
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отказ победившего на выборах в США Дональда Трампа выслать Владимиру Зеленскому приглашение на инаугурацию свидетельствует о том, что Киеву договориться с республиканцами будет очень сложно, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Трамп ранее заявил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне. "Отказ Трампа выслать Зеленскому приглашение на инаугурацию - еще одно свидетельство, что договориться с командой республиканца будет очень сложно. Нужны срочные уступки и действия, которые наш фюрер предпринимать не хочет. Плюс - это явно подъехала "обратка" за отказ от разговора с (премьером Венгрии Виктором - ред.) Орбаном. Но, наш не растерялся и уже заявил, что он куда-то там не пустит Орбана. Так это не Орбану надо, Владимир Александрович", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он также заявил, что этим отказом Зеленский пытался сказать, что будет говорить только с Трампом. Но Трамп в эту игру играть не собирается, и будет строить коммуникацию по своим правилам, либо ее вообще не будет, добавил Дубинский. Как пишет депутат, Зеленского загоняют, в "коридор решений", из которого есть только две двери - на выход из конфликта по сценарию Трампа, через остановку огня и перемирие, либо - просто на выход со своей командой сразу после 20 января. "Уже очевидно, что все определяющие решения, в том числе, по Украине, будут приняты Трампом в первые часы после инаугурации. И удар от этих решений по самому Зеленскому, его шайке, и - к сожалению - нашей стране, и способности армии воевать - может быть сокрушительным. Прежде всего, из-за резкого падения мотивации войск, вследствие, к примеру, отказа США от финансирования военной помощи. Чем воевать? Время до принятия решения, отведенное Зеленскому, тикает. Осталось 34 дня", - подчеркнул Дубинский. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989769703.html
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сша
киев
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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Выборы президента США — 2024
В Раде прокомментировали отказ Трампа пригласить Зеленского на инаугурацию

Депутат Рады Дубинский: Зеленскому будет сложно договориться с республиканцами

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отказ победившего на выборах в США Дональда Трампа выслать Владимиру Зеленскому приглашение на инаугурацию свидетельствует о том, что Киеву договориться с республиканцами будет очень сложно, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Трамп ранее заявил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Он в ярости". На Западе высмеяли реакцию Зеленского на предложение Орбана
Вчера, 18:47
"Отказ Трампа выслать Зеленскому приглашение на инаугурацию - еще одно свидетельство, что договориться с командой республиканца будет очень сложно. Нужны срочные уступки и действия, которые наш фюрер предпринимать не хочет. Плюс - это явно подъехала "обратка" за отказ от разговора с (премьером Венгрии Виктором - ред.) Орбаном. Но, наш не растерялся и уже заявил, что он куда-то там не пустит Орбана. Так это не Орбану надо, Владимир Александрович", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что этим отказом Зеленский пытался сказать, что будет говорить только с Трампом. Но Трамп в эту игру играть не собирается, и будет строить коммуникацию по своим правилам, либо ее вообще не будет, добавил Дубинский. Как пишет депутат, Зеленского загоняют, в "коридор решений", из которого есть только две двери - на выход из конфликта по сценарию Трампа, через остановку огня и перемирие, либо - просто на выход со своей командой сразу после 20 января.
"Уже очевидно, что все определяющие решения, в том числе, по Украине, будут приняты Трампом в первые часы после инаугурации. И удар от этих решений по самому Зеленскому, его шайке, и - к сожалению - нашей стране, и способности армии воевать - может быть сокрушительным. Прежде всего, из-за резкого падения мотивации войск, вследствие, к примеру, отказа США от финансирования военной помощи. Чем воевать? Время до принятия решения, отведенное Зеленскому, тикает. Осталось 34 дня", - подчеркнул Дубинский.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Зеленский нахамил Орбану после его слов о мирных переговорах
Вчера, 18:05
 
В миреСШАКиевВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
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