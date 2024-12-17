В Раде прокомментировали отказ Трампа пригласить Зеленского на инаугурацию
Депутат Рады Дубинский: Зеленскому будет сложно договориться с республиканцами
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отказ победившего на выборах в США Дональда Трампа выслать Владимиру Зеленскому приглашение на инаугурацию свидетельствует о том, что Киеву договориться с республиканцами будет очень сложно, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Трамп ранее заявил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне.
"Отказ Трампа выслать Зеленскому приглашение на инаугурацию - еще одно свидетельство, что договориться с командой республиканца будет очень сложно. Нужны срочные уступки и действия, которые наш фюрер предпринимать не хочет. Плюс - это явно подъехала "обратка" за отказ от разговора с (премьером Венгрии Виктором - ред.) Орбаном. Но, наш не растерялся и уже заявил, что он куда-то там не пустит Орбана. Так это не Орбану надо, Владимир Александрович", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что этим отказом Зеленский пытался сказать, что будет говорить только с Трампом. Но Трамп в эту игру играть не собирается, и будет строить коммуникацию по своим правилам, либо ее вообще не будет, добавил Дубинский. Как пишет депутат, Зеленского загоняют, в "коридор решений", из которого есть только две двери - на выход из конфликта по сценарию Трампа, через остановку огня и перемирие, либо - просто на выход со своей командой сразу после 20 января.
"Уже очевидно, что все определяющие решения, в том числе, по Украине, будут приняты Трампом в первые часы после инаугурации. И удар от этих решений по самому Зеленскому, его шайке, и - к сожалению - нашей стране, и способности армии воевать - может быть сокрушительным. Прежде всего, из-за резкого падения мотивации войск, вследствие, к примеру, отказа США от финансирования военной помощи. Чем воевать? Время до принятия решения, отведенное Зеленскому, тикает. Осталось 34 дня", - подчеркнул Дубинский.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.