https://ria.ru/20241217/ukraina-1989745851.html
Польский премьер направился на встречу с Зеленским
Польский премьер направился на встречу с Зеленским - РИА Новости, 17.12.2024
Польский премьер направился на встречу с Зеленским
Премьер-министр Польши Дональд Туск направился во Львов на встречу с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия главы польского правительства. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:27
2024-12-17T17:27
2024-12-17T17:28
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ВАРШАВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск направился во Львов на встречу с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия главы польского правительства. "Премьер Дональд Туск направился во Львов, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении. О целях визита не сообщается. Польша является одним из крупнейших поставщиков на Украину военной и другой помощи. Подавляющее большинство вооружения поставляется на Украину через хаб в польском Жешуве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Дональд Туск, Владимир Зеленский, НАТО
Польский премьер направился на встречу с Зеленским
Польский премьер Туск направился во Львов на встречу с Зеленским