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Польский премьер направился на встречу с Зеленским - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 17.12.2024 (обновлено: 17:28 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989745851.html
Польский премьер направился на встречу с Зеленским
Польский премьер направился на встречу с Зеленским - РИА Новости, 17.12.2024
Польский премьер направился на встречу с Зеленским
Премьер-министр Польши Дональд Туск направился во Львов на встречу с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия главы польского правительства. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:27
2024-12-17T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
дональд туск
владимир зеленский
нато
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ВАРШАВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск направился во Львов на встречу с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия главы польского правительства. "Премьер Дональд Туск направился во Львов, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении. О целях визита не сообщается. Польша является одним из крупнейших поставщиков на Украину военной и другой помощи. Подавляющее большинство вооружения поставляется на Украину через хаб в польском Жешуве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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в мире, украина, польша, дональд туск, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Дональд Туск, Владимир Зеленский, НАТО
Польский премьер направился на встречу с Зеленским

Польский премьер Туск направился во Львов на встречу с Зеленским

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ВАРШАВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск направился во Львов на встречу с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия главы польского правительства.
"Премьер Дональд Туск направился во Львов, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
О целях визита не сообщается.
Польша является одним из крупнейших поставщиков на Украину военной и другой помощи. Подавляющее большинство вооружения поставляется на Украину через хаб в польском Жешуве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаДональд ТускВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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