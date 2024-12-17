https://ria.ru/20241217/ukraina-1989745851.html

Польский премьер направился на встречу с Зеленским

Польский премьер направился на встречу с Зеленским - РИА Новости, 17.12.2024

Польский премьер направился на встречу с Зеленским

Премьер-министр Польши Дональд Туск направился во Львов на встречу с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия главы польского правительства. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:27

2024-12-17T17:27

2024-12-17T17:28

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ВАРШАВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск направился во Львов на встречу с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия главы польского правительства. "Премьер Дональд Туск направился во Львов, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении. О целях визита не сообщается. Польша является одним из крупнейших поставщиков на Украину военной и другой помощи. Подавляющее большинство вооружения поставляется на Украину через хаб в польском Жешуве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, дональд туск, владимир зеленский, нато