https://ria.ru/20241217/ukraina-1989599348.html

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2024

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги звучит в 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:59

2024-12-17T08:59

2024-12-17T08:59

специальная военная операция на украине

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киевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. В 7.51 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Черкасской области, через некоторое время – в Днепропетровской. В 8.46 ее объявили в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, киевская область, вооруженные силы украины