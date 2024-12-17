В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги звучит в 10 областях Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях.
В 7.51 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Черкасской области, через некоторое время – в Днепропетровской. В 8.46 ее объявили в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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