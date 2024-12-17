https://ria.ru/20241217/ukraina-1989577589.html

В Раде рассказали об издевательствах над военными в 211-й бригаде ВСУ

В Раде рассказали об издевательствах над военными в 211-й бригаде ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024

В Раде рассказали об издевательствах над военными в 211-й бригаде ВСУ

Депутат Верховной рады Юлия Яцик рассказала об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ, в том числе о нанесении серьезных физических... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T02:22

2024-12-17T02:22

2024-12-17T02:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Юлия Яцик рассказала об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ, в том числе о нанесении серьезных физических травм и удерживании "несговорчивых солдат" в клетках на холоде. Ранее в понедельник издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. Сообщалось о случаях привязывания солдат к кресту и "физических издевательств". Позднее в генштабе ВСУ заявили, что направили комиссию для проверки информации об избиении военнослужащих и вымогании у них денег в одной из бригад, а командир воинской части временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. "Речь идет о разрывах внутренних органов, переломах костей черепа, носа. То есть существенные физические повреждения. Кроме того, пытки. Все знают о проблемах "аватаров" в армии. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток. Это делают, чтобы человек отрезвел в холоде. Однако в этом случае в клетках держали лиц, не соглашавшихся сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задачи, давать средства и так далее", - приводит слова депутата портал "Новости. LIVE". По словам Яцик, материалы относительно издевательств над военными в 211-й бригаде поступили во Временную следственную комиссию Верховной рады (ВСК) еще в сентябре. Депутат добавила, что эти материалы были также направлены в Государственное бюро расследований (ГБР), и назвала странным тот факт, что об этой ситуации начали говорить только сейчас. Депутат Рады Анна Скороход 7 декабря заявляла, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции. Скороход 12 ноября заявляла, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск.

https://ria.ru/20241216/ukraina-1989392229.html

https://ria.ru/20241216/vsu-1989446730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, верховная рада украины