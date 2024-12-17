Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали об издевательствах над военными в 211-й бригаде ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989577589.html
В Раде рассказали об издевательствах над военными в 211-й бригаде ВСУ
В Раде рассказали об издевательствах над военными в 211-й бригаде ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
В Раде рассказали об издевательствах над военными в 211-й бригаде ВСУ
Депутат Верховной рады Юлия Яцик рассказала об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ, в том числе о нанесении серьезных физических... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:22
2024-12-17T02:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Юлия Яцик рассказала об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ, в том числе о нанесении серьезных физических травм и удерживании "несговорчивых солдат" в клетках на холоде. Ранее в понедельник издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. Сообщалось о случаях привязывания солдат к кресту и "физических издевательств". Позднее в генштабе ВСУ заявили, что направили комиссию для проверки информации об избиении военнослужащих и вымогании у них денег в одной из бригад, а командир воинской части временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. "Речь идет о разрывах внутренних органов, переломах костей черепа, носа. То есть существенные физические повреждения. Кроме того, пытки. Все знают о проблемах "аватаров" в армии. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток. Это делают, чтобы человек отрезвел в холоде. Однако в этом случае в клетках держали лиц, не соглашавшихся сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задачи, давать средства и так далее", - приводит слова депутата портал "Новости. LIVE". По словам Яцик, материалы относительно издевательств над военными в 211-й бригаде поступили во Временную следственную комиссию Верховной рады (ВСК) еще в сентябре. Депутат добавила, что эти материалы были также направлены в Государственное бюро расследований (ГБР), и назвала странным тот факт, что об этой ситуации начали говорить только сейчас. Депутат Рады Анна Скороход 7 декабря заявляла, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции. Скороход 12 ноября заявляла, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск.
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989392229.html
https://ria.ru/20241216/vsu-1989446730.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали об издевательствах над военными в 211-й бригаде ВСУ

Депутат Рады Яцик рассказала об издевательствах над военными в 211-й бригаде ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Юлия Яцик рассказала об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ, в том числе о нанесении серьезных физических травм и удерживании "несговорчивых солдат" в клетках на холоде.
Ранее в понедельник издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. Сообщалось о случаях привязывания солдат к кресту и "физических издевательств". Позднее в генштабе ВСУ заявили, что направили комиссию для проверки информации об избиении военнослужащих и вымогании у них денег в одной из бригад, а командир воинской части временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Депутат Рады призвал к прекращению огня
Вчера, 10:51
"Речь идет о разрывах внутренних органов, переломах костей черепа, носа. То есть существенные физические повреждения. Кроме того, пытки. Все знают о проблемах "аватаров" в армии. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток. Это делают, чтобы человек отрезвел в холоде. Однако в этом случае в клетках держали лиц, не соглашавшихся сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задачи, давать средства и так далее", - приводит слова депутата портал "Новости. LIVE".
По словам Яцик, материалы относительно издевательств над военными в 211-й бригаде поступили во Временную следственную комиссию Верховной рады (ВСК) еще в сентябре. Депутат добавила, что эти материалы были также направлены в Государственное бюро расследований (ГБР), и назвала странным тот факт, что об этой ситуации начали говорить только сейчас.
Депутат Рады Анна Скороход 7 декабря заявляла, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции. Скороход 12 ноября заявляла, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Командир взвода ВСУ избивал подчиненных и вымогал деньги, пишут СМИ
Вчера, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала