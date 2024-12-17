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"Все наперекосяк": на Украине забили тревогу после ударов России - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:09 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/udary-1989577032.html
"Все наперекосяк": на Украине забили тревогу после ударов России
"Все наперекосяк": на Украине забили тревогу после ударов России - РИА Новости, 17.12.2024
"Все наперекосяк": на Украине забили тревогу после ударов России
Новые графики отключения света на Украине, которые начали действовать с 16 декабря, дали сбой в первый же день, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:09
2024-12-17T02:09
специальная военная операция на украине
жкх
украина
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Новые графики отключения света на Украине, которые начали действовать с 16 декабря, дали сбой в первый же день, сообщает издание "Страна.ua"."Уже в первый день жизни по новым графикам, с утра, 16 декабря, во многих населенных пунктах, включая крупные города, все пошло наперекосяк", — говорится в материале.Украинцы сетуют, что отключение электроэнергии происходит неравномерно и вне зависимости от заявленного графика."Люди массово жалуются, что отключения не совпадают с новыми графиками, а некоторые потребители сидят без света "за двоих", тогда как вторую подгруппу в рамках одной очереди, наоборот, вообще не отключают или отключают на короткое время (полчаса — час)", — говорится в материале.Отмечается, что такие перебои связаны с непонятным нововведением, которое предусматривает деление потребителей на подгруппы и дополнительные 30 минут на включение электроэнергии. Предполагалось, что такие методы помогут снизить нагрузку на энергосистему, но все стало только хуже, отмечает издание."У меня по графику отключений света не должно было быть с 9.30, а оно есть. И когда включат, никто сказать не может. Написали уже десятки подписчиков, что по регионам похожая ситуация, графики рвут, кто как хочет", — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.На Украине с понедельника действуют новые унифицированные графики отключений энергоснабжения по всем регионам страны. Заявлялось, что в них все шесть групп отключений электричества будут разделены на 12 подгрупп, что должно позволить было энергетикам отключать свет только половине группы, а не всей сразу.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241216/tramp-1989550251.html
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жкх, украина, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
"Все наперекосяк": на Украине забили тревогу после ударов России

Украина столкнулась с проблемами из-за новых графиков отключения света

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Новые графики отключения света на Украине, которые начали действовать с 16 декабря, дали сбой в первый же день, сообщает издание "Страна.ua".
«
"Уже в первый день жизни по новым графикам, с утра, 16 декабря, во многих населенных пунктах, включая крупные города, все пошло наперекосяк", — говорится в материале.
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Украинцы сетуют, что отключение электроэнергии происходит неравномерно и вне зависимости от заявленного графика.
"Люди массово жалуются, что отключения не совпадают с новыми графиками, а некоторые потребители сидят без света "за двоих", тогда как вторую подгруппу в рамках одной очереди, наоборот, вообще не отключают или отключают на короткое время (полчаса — час)", — говорится в материале.
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Отмечается, что такие перебои связаны с непонятным нововведением, которое предусматривает деление потребителей на подгруппы и дополнительные 30 минут на включение электроэнергии. Предполагалось, что такие методы помогут снизить нагрузку на энергосистему, но все стало только хуже, отмечает издание.
"У меня по графику отключений света не должно было быть с 9.30, а оно есть. И когда включат, никто сказать не может. Написали уже десятки подписчиков, что по регионам похожая ситуация, графики рвут, кто как хочет", — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
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На Украине с понедельника действуют новые унифицированные графики отключений энергоснабжения по всем регионам страны. Заявлялось, что в них все шесть групп отключений электричества будут разделены на 12 подгрупп, что должно позволить было энергетикам отключать свет только половине группы, а не всей сразу.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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