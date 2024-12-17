Правящая партия Турции больше не считает ХТШ террористической организацией
Представитель турецкой Ak Parti Челик: ХТШ больше не является террористом
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 17 дек – РИА Новости. В правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) считают, что "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) больше не является террористической организацией.
"ХТШ больше не является террористом де-факто. Все установили контакт, это найдет отражение и в списке (террористических организаций)", - заявил Habertürk официальный представитель партии Омер Челик.
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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