https://ria.ru/20241217/turtsiya-1989802367.html

Правящая партия Турции больше не считает ХТШ террористической организацией

Правящая партия Турции больше не считает ХТШ террористической организацией - РИА Новости, 17.12.2024

Правящая партия Турции больше не считает ХТШ террористической организацией

В правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) считают, что "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) больше не является террористической организацией. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T23:16

2024-12-17T23:16

2024-12-17T23:16

в мире

россия

москва

башар асад

омер челик

обострение ситуации в сирии — 2024

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg

АНКАРА, 17 дек – РИА Новости. В правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) считают, что "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) больше не является террористической организацией. "ХТШ больше не является террористом де-факто. Все установили контакт, это найдет отражение и в списке (террористических организаций)", - заявил Habertürk официальный представитель партии Омер Челик. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241216/kadyrov-1989495070.html

https://ria.ru/20241213/britanija-1988932959.html

россия

москва

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, башар асад, омер челик, обострение ситуации в сирии — 2024, турция