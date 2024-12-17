https://ria.ru/20241217/tunis-1989716584.html

Посольство в Тунисе рассказало о состоянии задержанных россиян

Посольство в Тунисе рассказало о состоянии задержанных россиян - РИА Новости, 17.12.2024

Посольство в Тунисе рассказало о состоянии задержанных россиян

Задержанные в Тунисе 11 граждан России находятся в удовлетворительном состоянии, сообщило РИА Новости российское посольство в республике. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:37

2024-12-17T15:37

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КАИР, 17 дек — РИА Новости. Задержанные в Тунисе 11 граждан России находятся в удовлетворительном состоянии, сообщило РИА Новости российское посольство в республике."Самочувствие россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания и возможное проявление дискриминационного отношения к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было. Это подтвердилось и в ходе встречи вице-консула посольства с задержанными", — говорится в заявлении.В дипмиссии отметили, что следят за судьбой россиян и находятся в постоянном контакте со следственными органами и консульской службой МИД африканской страны. Кроме того, дипломаты уже встретились с представителями местных органов власти для выяснения обстоятельств дела.Сейчас задержанные находятся в тюрьме Mornaguia, в отношении них проводят следственные действия. В ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания, которое пройдет в закрытом режиме, указали в посольстве. Уточняется, что граждан России задержали во время поездки в поселение Хайдра в провинции Кассерин, расположенной недалеко от границы с Алжиром. Они направились туда с исследовательскими целями. "Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности — с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении Министерства обороны республики. Также в приграничье сохраняется напряженная ситуация в связи с присутствием там террористических ячеек", — добавили в диппредставительстве. Как накануне рассказала невеста одного из задержанных, сославшись на информацию от адвоката, россияне отправились в Хайдру, чтобы посетить античные памятники Римской империи. В ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные силовики задержали туристов и заключили их под стражу. Причина до сих пор неизвестна. Родственники и близкие российских граждан обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию на сайте Change.org.

https://ria.ru/20241216/tunis-1989564621.html

https://ria.ru/20241129/kruiz-1986492428.html

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россия, тунис (страна), в мире, каис саид