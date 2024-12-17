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Посольство в Тунисе рассказало о состоянии задержанных россиян - РИА Новости, 17.12.2024
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15:37 17.12.2024 (обновлено: 17:37 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/tunis-1989716584.html
Посольство в Тунисе рассказало о состоянии задержанных россиян
Посольство в Тунисе рассказало о состоянии задержанных россиян - РИА Новости, 17.12.2024
Посольство в Тунисе рассказало о состоянии задержанных россиян
Задержанные в Тунисе 11 граждан России находятся в удовлетворительном состоянии, сообщило РИА Новости российское посольство в республике. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:37
2024-12-17T17:37
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тунис (страна)
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КАИР, 17 дек — РИА Новости. Задержанные в Тунисе 11 граждан России находятся в удовлетворительном состоянии, сообщило РИА Новости российское посольство в республике."Самочувствие россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания и возможное проявление дискриминационного отношения к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было. Это подтвердилось и в ходе встречи вице-консула посольства с задержанными", — говорится в заявлении.В дипмиссии отметили, что следят за судьбой россиян и находятся в постоянном контакте со следственными органами и консульской службой МИД африканской страны. Кроме того, дипломаты уже встретились с представителями местных органов власти для выяснения обстоятельств дела.Сейчас задержанные находятся в тюрьме Mornaguia, в отношении них проводят следственные действия. В ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания, которое пройдет в закрытом режиме, указали в посольстве. Уточняется, что граждан России задержали во время поездки в поселение Хайдра в провинции Кассерин, расположенной недалеко от границы с Алжиром. Они направились туда с исследовательскими целями. "Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности — с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении Министерства обороны республики. Также в приграничье сохраняется напряженная ситуация в связи с присутствием там террористических ячеек", — добавили в диппредставительстве. Как накануне рассказала невеста одного из задержанных, сославшись на информацию от адвоката, россияне отправились в Хайдру, чтобы посетить античные памятники Римской империи. В ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные силовики задержали туристов и заключили их под стражу. Причина до сих пор неизвестна. Родственники и близкие российских граждан обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию на сайте Change.org.
https://ria.ru/20241216/tunis-1989564621.html
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россия, тунис (страна), в мире, каис саид
Россия, Тунис (страна), В мире, Каис Саид
Посольство в Тунисе рассказало о состоянии задержанных россиян

Посольство РФ в Тунисе: 11 задержанных россиян не жаловались на условия в тюрьме

© Фото : посольство Российской Федерации в Тунисской РеспубликеЗдание посольства Российской Федерации в Тунисской Республике
Здание посольства Российской Федерации в Тунисской Республике - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : посольство Российской Федерации в Тунисской Республике
Здание посольства Российской Федерации в Тунисской Республике. Архивное фото
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КАИР, 17 дек — РИА Новости. Задержанные в Тунисе 11 граждан России находятся в удовлетворительном состоянии, сообщило РИА Новости российское посольство в республике.
"Самочувствие россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания и возможное проявление дискриминационного отношения к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было. Это подтвердилось и в ходе встречи вице-консула посольства с задержанными", — говорится в заявлении.
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В дипмиссии отметили, что следят за судьбой россиян и находятся в постоянном контакте со следственными органами и консульской службой МИД африканской страны. Кроме того, дипломаты уже встретились с представителями местных органов власти для выяснения обстоятельств дела.
Сейчас задержанные находятся в тюрьме Mornaguia, в отношении них проводят следственные действия. В ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания, которое пройдет в закрытом режиме, указали в посольстве.

Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы Туниса, известна строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. С 2010 года она не раз упоминалась в докладах международных правозащитных организаций из-за данных о пытках и жестоком обращении с заключенными. В октябре 2023-го из этой тюрьмы сбежали пять опасных преступников.

Уточняется, что граждан России задержали во время поездки в поселение Хайдра в провинции Кассерин, расположенной недалеко от границы с Алжиром. Они направились туда с исследовательскими целями.
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"Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности — с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении Министерства обороны республики. Также в приграничье сохраняется напряженная ситуация в связи с присутствием там террористических ячеек", — добавили в диппредставительстве.
Как накануне рассказала невеста одного из задержанных, сославшись на информацию от адвоката, россияне отправились в Хайдру, чтобы посетить античные памятники Римской империи. В ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные силовики задержали туристов и заключили их под стражу. Причина до сих пор неизвестна. Родственники и близкие российских граждан обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию на сайте Change.org.
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