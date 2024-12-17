https://ria.ru/20241217/trump-1989630921.html
Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP
Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP - РИА Новости, 17.12.2024
Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP
Победивший на выборах в США Дональд Трамп не будет назначать невестку кандидата на пост министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего заместителем главы РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:13
2024-12-17T11:13
2024-12-17T11:13
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джон кеннеди (политик)
центральное разведывательное управление (цру)
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Победивший на выборах в США Дональд Трамп не будет назначать невестку кандидата на пост министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего заместителем главы ЦРУ, сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. Ранее издание Axios сообщало, что Роберт Кеннеди-младший лоббирует номинацию своей невестки на должность замглавы ЦРУ, чтобы она выяснила правду об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. "Дональд Трамп рассказал близким помощникам, что больше не рассматривает невестку Кеннеди-младшего на должность заместителя директора ЦРУ", - пишет издание. По данным газеты, Трамп принял такое решение после того, как против назначения высказались ряд конгрессменов-республиканцев, которые опасаются, что приход Фокс Кеннеди в руководство ЦРУ может повлечь серьезные перемены внутри спецслужбы.
https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру), выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Выборы президента США — 2024
Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP
WP: Трамп решил не назначать невестку Кеннеди-младшего на пост замглавы ЦРУ