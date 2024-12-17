https://ria.ru/20241217/trump-1989630921.html

Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP

Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP - РИА Новости, 17.12.2024

Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP

Победивший на выборах в США Дональд Трамп не будет назначать невестку кандидата на пост министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего заместителем главы РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:13

2024-12-17T11:13

2024-12-17T11:13

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сша

дональд трамп

роберт кеннеди

джон кеннеди (политик)

центральное разведывательное управление (цру)

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Победивший на выборах в США Дональд Трамп не будет назначать невестку кандидата на пост министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего заместителем главы ЦРУ, сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. Ранее издание Axios сообщало, что Роберт Кеннеди-младший лоббирует номинацию своей невестки на должность замглавы ЦРУ, чтобы она выяснила правду об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. "Дональд Трамп рассказал близким помощникам, что больше не рассматривает невестку Кеннеди-младшего на должность заместителя директора ЦРУ", - пишет издание. По данным газеты, Трамп принял такое решение после того, как против назначения высказались ряд конгрессменов-республиканцев, которые опасаются, что приход Фокс Кеннеди в руководство ЦРУ может повлечь серьезные перемены внутри спецслужбы.

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру), выборы президента сша — 2024