Рейтинг@Mail.ru
Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/trump-1989630921.html
Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP
Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP - РИА Новости, 17.12.2024
Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP
Победивший на выборах в США Дональд Трамп не будет назначать невестку кандидата на пост министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего заместителем главы РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:13
2024-12-17T11:13
в мире
сша
дональд трамп
роберт кеннеди
джон кеннеди (политик)
центральное разведывательное управление (цру)
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Победивший на выборах в США Дональд Трамп не будет назначать невестку кандидата на пост министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего заместителем главы ЦРУ, сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. Ранее издание Axios сообщало, что Роберт Кеннеди-младший лоббирует номинацию своей невестки на должность замглавы ЦРУ, чтобы она выяснила правду об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. "Дональд Трамп рассказал близким помощникам, что больше не рассматривает невестку Кеннеди-младшего на должность заместителя директора ЦРУ", - пишет издание. По данным газеты, Трамп принял такое решение после того, как против назначения высказались ряд конгрессменов-республиканцев, которые опасаются, что приход Фокс Кеннеди в руководство ЦРУ может повлечь серьезные перемены внутри спецслужбы.
https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру), выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Выборы президента США — 2024
Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP

WP: Трамп решил не назначать невестку Кеннеди-младшего на пост замглавы ЦРУ

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Победивший на выборах в США Дональд Трамп не будет назначать невестку кандидата на пост министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего заместителем главы ЦРУ, сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
Ранее издание Axios сообщало, что Роберт Кеннеди-младший лоббирует номинацию своей невестки на должность замглавы ЦРУ, чтобы она выяснила правду об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди.
«
"Дональд Трамп рассказал близким помощникам, что больше не рассматривает невестку Кеннеди-младшего на должность заместителя директора ЦРУ", - пишет издание.
По данным газеты, Трамп принял такое решение после того, как против назначения высказались ряд конгрессменов-республиканцев, которые опасаются, что приход Фокс Кеннеди в руководство ЦРУ может повлечь серьезные перемены внутри спецслужбы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Люди с бензопилой: самые важные назначенцы гневного Дональда
24 ноября, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампРоберт КеннедиДжон Кеннеди (политик)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Выборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала