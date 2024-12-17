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Страны СНГ формируют общий рынок труда, заявил Мишустин
Страны СНГ формируют общий рынок труда, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.12.2024
Страны СНГ формируют общий рынок труда, заявил Мишустин
Страны СНГ постепенно формируют общий рынок труда, функционирующая в содружестве зона свободной торговли обеспечивает благоприятный инвестклимат, сообщил... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:29
2024-12-17T00:29
2024-12-17T00:29
экономика
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Страны СНГ постепенно формируют общий рынок труда, функционирующая в содружестве зона свободной торговли обеспечивает благоприятный инвестклимат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как отметил глава кабмина в интервью "Российской газете", уровень жизни людей всегда зависит от состояния экономики, ситуации с занятостью, качества деловой среды. Он подчеркнул, что РФ вместе с коллегами по СНГ держат все эти направления в фокусе постоянного внимания. "Постепенно формируем общий рынок труда. Буквально на днях была принята обновленная концепция по этому вопросу", - заявил Мишустин. Он упомянул, что в СНГ создана разветвленная система органов отраслевой кооперации, в том числе в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, информатизации и связи, в сфере научно-технического сотрудничества и инноваций, а также в различных областях регулирования. "Благоприятный инвестиционный климат обеспечивает функционирующая в СНГ зона свободной торговли. С июня текущего года такой режим распространяется не только на товары, но и на услуги. Теперь предусмотрен единый стандарт защиты инвесторов и их вложений на рынках Содружества. Всё это помогает обеспечивать граждан качественной продукцией и востребованными сервисами", - добавил премьер.
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экономика, россия, михаил мишустин, снг
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, СНГ
Страны СНГ формируют общий рынок труда, заявил Мишустин
Мишустин: страны СНГ постепенно формируют общий рынок труда