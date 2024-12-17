https://ria.ru/20241217/trevoga-1989593278.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:28

2024-12-17T07:28

2024-12-17T07:28

специальная военная операция на украине

украина

киевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 7.01 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Ранее тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241217/vzryvy-1989572231.html

украина

киевская область

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украина, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины