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Трамп неожиданно высказался о передаче украинских территорий - РИА Новости, 17.12.2024
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01:25 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/territorii-1989575108.html
Трамп неожиданно высказался о передаче украинских территорий
Трамп неожиданно высказался о передаче украинских территорий - РИА Новости, 17.12.2024
Трамп неожиданно высказался о передаче украинских территорий
Дональд Трамп пообещал обсудить вопрос уступок территорий Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T01:25
2024-12-17T01:25
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Дональд Трамп пообещал обсудить вопрос уступок территорий Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News."Я скажу вам (О передаче территорий. — Прим. ред.), когда состоится моя первая встреча", — сказал избранный президент США. При этом Трамп не уточнил, какую именно встречу он имел в виду, но в этом же интервью он заявлял о готовности вести переговоры и с Путиным, и с Зеленским по поводу завершения конфликта на Украине.Ранее Трамп заявил о намерении приложить усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Он прежде подчеркивал, что урегулирование украинского кризиса станет одним из приоритетов его администрации, но давал понять, что намерен действовать еще до официального вступления в должность.Избранный президент США также отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989567476.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков
Трамп неожиданно высказался о передаче украинских территорий

Трамп пообещал обсудить вопрос уступок территорий Украины

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Дональд Трамп пообещал обсудить вопрос уступок территорий Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
"Я скажу вам (О передаче территорий. — Прим. ред.), когда состоится моя первая встреча", — сказал избранный президент США. При этом Трамп не уточнил, какую именно встречу он имел в виду, но в этом же интервью он заявлял о готовности вести переговоры и с Путиным, и с Зеленским по поводу завершения конфликта на Украине.
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Ранее Трамп заявил о намерении приложить усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Он прежде подчеркивал, что урегулирование украинского кризиса станет одним из приоритетов его администрации, но давал понять, что намерен действовать еще до официального вступления в должность.
Избранный президент США также отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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