https://ria.ru/20241217/tbilisi-1989785509.html

В Тбилиси проходит очередная акция протеста

В Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 17.12.2024

В Тбилиси проходит очередная акция протеста

Очередная антиправительственная акция протеста проходит во вторник в Тбилиси перед парламентом Грузии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T20:04

2024-12-17T20:04

2024-12-17T20:06

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саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

евросоюз

тбилисский государственный университет

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит во вторник в Тбилиси перед парламентом Грузии, передает корреспондент РИА Новости. Это уже двадцатая подобная акция в грузинской столице. К демонстрантам во вторник присоединилась группа граждан, ранее митинговавших перед представительством ЕС в Грузии. Ряд активистов устроили марш по проспекту Руставели под лозунгом "К Европе с западным образованием!" К участникам другого марша на проспекте Чавчавадзе присоединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи. Демонстранты несут баннеры с надписями: "Образование - это свобода", "Образование – самое мощное оружие, способное изменить мир". Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241216/gruziya-1989563303.html

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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз, тбилисский государственный университет, парламентские выборы в грузии — 2024