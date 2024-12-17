В Тбилиси проходит очередная акция протеста
В Тбилиси проходит 20-я акция протеста перед парламентом
Участник акции протеста с флагом Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит во вторник в Тбилиси перед парламентом Грузии, передает корреспондент РИА Новости.
Это уже двадцатая подобная акция в грузинской столице.
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К демонстрантам во вторник присоединилась группа граждан, ранее митинговавших перед представительством ЕС в Грузии. Ряд активистов устроили марш по проспекту Руставели под лозунгом "К Европе с западным образованием!" К участникам другого марша на проспекте Чавчавадзе присоединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи. Демонстранты несут баннеры с надписями: "Образование - это свобода", "Образование – самое мощное оружие, способное изменить мир".
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
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