Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 17.12.2024 (обновлено: 20:06 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/tbilisi-1989785509.html
В Тбилиси проходит очередная акция протеста
В Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 17.12.2024
В Тбилиси проходит очередная акция протеста
Очередная антиправительственная акция протеста проходит во вторник в Тбилиси перед парламентом Грузии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T20:04
2024-12-17T20:06
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
евросоюз
тбилисский государственный университет
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989190986_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_c444e47ef57b754ef1d8dbc6c7c71315.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит во вторник в Тбилиси перед парламентом Грузии, передает корреспондент РИА Новости. Это уже двадцатая подобная акция в грузинской столице. К демонстрантам во вторник присоединилась группа граждан, ранее митинговавших перед представительством ЕС в Грузии. Ряд активистов устроили марш по проспекту Руставели под лозунгом "К Европе с западным образованием!" К участникам другого марша на проспекте Чавчавадзе присоединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи. Демонстранты несут баннеры с надписями: "Образование - это свобода", "Образование – самое мощное оружие, способное изменить мир". Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
https://ria.ru/20241216/gruziya-1989563303.html
https://ria.ru/20241216/gruziya-1989532576.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989190986_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_26fc4ab6d3c7fcd624380b5b890de833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз, тбилисский государственный университет, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Тбилисский государственный университет, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Тбилиси проходит очередная акция протеста

В Тбилиси проходит 20-я акция протеста перед парламентом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастник акции протеста с флагом Грузии
Участник акции протеста с флагом Грузии - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Участник акции протеста с флагом Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит во вторник в Тбилиси перед парламентом Грузии, передает корреспондент РИА Новости.
Это уже двадцатая подобная акция в грузинской столице.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
США объявят новые санкции против Грузии
16 декабря, 22:11
К демонстрантам во вторник присоединилась группа граждан, ранее митинговавших перед представительством ЕС в Грузии. Ряд активистов устроили марш по проспекту Руставели под лозунгом "К Европе с западным образованием!" К участникам другого марша на проспекте Чавчавадзе присоединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи. Демонстранты несут баннеры с надписями: "Образование - это свобода", "Образование – самое мощное оружие, способное изменить мир".
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Страны ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии
16 декабря, 19:03
 
В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеЕвросоюзТбилисский государственный университетПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала