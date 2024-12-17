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В Тбилиси завершилась акция протеста против приостановки переговоров с ЕС - РИА Новости, 17.12.2024
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00:40 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/tbilisi-1989572382.html
В Тбилиси завершилась акция протеста против приостановки переговоров с ЕС
В Тбилиси завершилась акция протеста против приостановки переговоров с ЕС - РИА Новости, 17.12.2024
В Тбилиси завершилась акция протеста против приостановки переговоров с ЕС
Очередная акция протеста против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС завершилась в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:40
2024-12-17T00:40
в мире
тбилиси
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каха каладзе (мэр тбилиси)
ираклий кобахидзе
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Очередная акция протеста против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС завершилась в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Это был 19-й вечер протестов. Традиционно, оппозиционно настроенное население из разных локаций прошлось шествием к парламенту на проспекте Руставели. К демонстрации в течение понедельника присоединились представители сферы литературы, в том числе писатели, редакторы, издатели, книжные дизайнеры, книготорговцы и сотрудники издательств. Также в митинге участвовали представители разных социальных групп и профессий. Мэрия Тбилиси в понедельник вечером зажгла огни на новогодней елке перед парламентом. Это планировалось сделать 14 декабря торжественной церемонией, но тогда мэр Тбилиси Кахи Каладзе отменил мероприятие из-за присутствующих на проспекте митингующих оппозиционеров. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
https://ria.ru/20241216/tbilisi-1989529345.html
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в мире, тбилиси, грузия, каха каладзе (мэр тбилиси), ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В Тбилиси завершилась акция протеста против приостановки переговоров с ЕС

В Тбилиси завершился 19-й вечер протестов против приостановки переговоров с ЕС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Тбилиси
Участники акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Очередная акция протеста против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС завершилась в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Это был 19-й вечер протестов. Традиционно, оппозиционно настроенное население из разных локаций прошлось шествием к парламенту на проспекте Руставели.
Участники акции протеста в Тбилиси. Протестующие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Тбилиси протестующие перекрыли проспект
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К демонстрации в течение понедельника присоединились представители сферы литературы, в том числе писатели, редакторы, издатели, книжные дизайнеры, книготорговцы и сотрудники издательств. Также в митинге участвовали представители разных социальных групп и профессий.
Мэрия Тбилиси в понедельник вечером зажгла огни на новогодней елке перед парламентом. Это планировалось сделать 14 декабря торжественной церемонией, но тогда мэр Тбилиси Кахи Каладзе отменил мероприятие из-за присутствующих на проспекте митингующих оппозиционеров.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
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