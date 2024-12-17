https://ria.ru/20241217/tbilisi-1989572382.html

В Тбилиси завершилась акция протеста против приостановки переговоров с ЕС

В Тбилиси завершилась акция протеста против приостановки переговоров с ЕС - РИА Новости, 17.12.2024

В Тбилиси завершилась акция протеста против приостановки переговоров с ЕС

Очередная акция протеста против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС завершилась в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:40

2024-12-17T00:40

2024-12-17T00:40

в мире

тбилиси

грузия

каха каладзе (мэр тбилиси)

ираклий кобахидзе

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989377674_0:210:3074:1939_1920x0_80_0_0_b3e048e3bc4369a65ce931599f8ceb6b.jpg

ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Очередная акция протеста против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС завершилась в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Это был 19-й вечер протестов. Традиционно, оппозиционно настроенное население из разных локаций прошлось шествием к парламенту на проспекте Руставели. К демонстрации в течение понедельника присоединились представители сферы литературы, в том числе писатели, редакторы, издатели, книжные дизайнеры, книготорговцы и сотрудники издательств. Также в митинге участвовали представители разных социальных групп и профессий. Мэрия Тбилиси в понедельник вечером зажгла огни на новогодней елке перед парламентом. Это планировалось сделать 14 декабря торжественной церемонией, но тогда мэр Тбилиси Кахи Каладзе отменил мероприятие из-за присутствующих на проспекте митингующих оппозиционеров. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241216/tbilisi-1989529345.html

https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989258179.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тбилиси, грузия, каха каладзе (мэр тбилиси), ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024