Крымские татары заявили о поддержке курса президента России
Крымские татары заявили о поддержке внешнеполитического курса Путина
© Фото : РИА Новости КрымУчастники съезда крымских татар в Симферополе
© Фото : РИА Новости Крым
Участники съезда крымских татар в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары заявили о поддержке внешнеполитического курса президента России Владимира Путина, направленного на защиту суверенитета и обеспечение безопасности страны, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости.
В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира.
"В настоящее время наша страна ведет борьбу за защиту своих национальных интересов, за свою независимость, а также за безопасность мирных граждан. В этих условиях нет места для провокаций и предательств. Наша задача объединиться и сплотиться вокруг нашего национального лидера. Мы, депутаты из числа крымских татар, выражаем полную всестороннюю и всецелую поддержку внешнеполитическому курсу президента Российской Федерации, который направлен на защиту суверенитета и обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан", - говорится в заявлении.
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Кроме того, крымские татары заявили о поддержке специальной военной операции на Украине.
"Мы совершенно точно понимаем, что проведение специальной военной операции направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины, где на протяжении последних лет киевский режим способствовал развитию агрессии против России и всего русскоязычного населения", - говорится в заявлении.
Крымские татары уверены, что все цели СВО будут достигнуты, что в том числе обеспечит защиту интересов России и мирных граждан.
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