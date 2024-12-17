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Крымские татары заявили о поддержке курса президента России - РИА Новости, 17.12.2024
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16:41 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/tatary-1989732275.html
Крымские татары заявили о поддержке курса президента России
Крымские татары заявили о поддержке курса президента России - РИА Новости, 17.12.2024
Крымские татары заявили о поддержке курса президента России
Крымские татары заявили о поддержке внешнеполитического курса президента России Владимира Путина, направленного на защиту суверенитета и обеспечение... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:41
2024-12-17T16:41
украина
россия
симферополь
владимир путин
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары заявили о поддержке внешнеполитического курса президента России Владимира Путина, направленного на защиту суверенитета и обеспечение безопасности страны, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости. В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира. "В настоящее время наша страна ведет борьбу за защиту своих национальных интересов, за свою независимость, а также за безопасность мирных граждан. В этих условиях нет места для провокаций и предательств. Наша задача объединиться и сплотиться вокруг нашего национального лидера. Мы, депутаты из числа крымских татар, выражаем полную всестороннюю и всецелую поддержку внешнеполитическому курсу президента Российской Федерации, который направлен на защиту суверенитета и обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан", - говорится в заявлении. Кроме того, крымские татары заявили о поддержке специальной военной операции на Украине. "Мы совершенно точно понимаем, что проведение специальной военной операции направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины, где на протяжении последних лет киевский режим способствовал развитию агрессии против России и всего русскоязычного населения", - говорится в заявлении. Крымские татары уверены, что все цели СВО будут достигнуты, что в том числе обеспечит защиту интересов России и мирных граждан.
https://ria.ru/20240509/krym-1944849991.html
https://ria.ru/20240421/krym-1941319011.html
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украина, россия, симферополь, владимир путин, политика
Украина, Россия, Симферополь, Владимир Путин, Политика
Крымские татары заявили о поддержке курса президента России

Крымские татары заявили о поддержке внешнеполитического курса Путина

© Фото : РИА Новости КрымУчастники съезда крымских татар в Симферополе
Участники съезда крымских татар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Участники съезда крымских татар в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары заявили о поддержке внешнеполитического курса президента России Владимира Путина, направленного на защиту суверенитета и обеспечение безопасности страны, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости.
В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира.
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"В настоящее время наша страна ведет борьбу за защиту своих национальных интересов, за свою независимость, а также за безопасность мирных граждан. В этих условиях нет места для провокаций и предательств. Наша задача объединиться и сплотиться вокруг нашего национального лидера. Мы, депутаты из числа крымских татар, выражаем полную всестороннюю и всецелую поддержку внешнеполитическому курсу президента Российской Федерации, который направлен на защиту суверенитета и обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан", - говорится в заявлении.
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Кроме того, крымские татары заявили о поддержке специальной военной операции на Украине.
"Мы совершенно точно понимаем, что проведение специальной военной операции направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины, где на протяжении последних лет киевский режим способствовал развитию агрессии против России и всего русскоязычного населения", - говорится в заявлении.
Крымские татары уверены, что все цели СВО будут достигнуты, что в том числе обеспечит защиту интересов России и мирных граждан.
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