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На Краснолиманском участке фронта разбили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/tankisty-1989591512.html
На Краснолиманском участке фронта разбили опорный пункт ВСУ
На Краснолиманском участке фронта разбили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
На Краснолиманском участке фронта разбили опорный пункт ВСУ
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" совместно с артиллеристами разбили опорный пункт ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:10
2024-12-17T07:10
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
т-90м
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 дек - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" совместно с артиллеристами разбили опорный пункт ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" полковник Александр Сопин. "Мы работали со Мста (гаубица – ред.). Шикарная машина. Мы в комплексе вместе с ними раскладывали опорный пункт. Я бы не хотел бы оказаться в этот момент в этом опорном пункте. Получилось и танк (Т-90М "Прорыв" снарядом – ред.) 125 миллиметров осколочным и 152 миллиметра (снаряд – ред.) Мста залетели в этот опорник одновременно. Это ужас, что там творилось. Но пыли там и дыма было, что заволокло все, сомневаюсь, что там кто-то остался жив", - рассказал командир. Он уточнил, что каждый день разведчики дают новые цели, и ряд из них отрабатывается совместно с артиллеристами.
https://ria.ru/20241217/snaryady-1989588402.html
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донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Т-90М
На Краснолиманском участке фронта разбили опорный пункт ВСУ

Танкисты и артиллерия разбили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 дек - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" совместно с артиллеристами разбили опорный пункт ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" полковник Александр Сопин.
"Мы работали со Мста (гаубица – ред.). Шикарная машина. Мы в комплексе вместе с ними раскладывали опорный пункт. Я бы не хотел бы оказаться в этот момент в этом опорном пункте. Получилось и танк (Т-90М "Прорыв" снарядом – ред.) 125 миллиметров осколочным и 152 миллиметра (снаряд – ред.) Мста залетели в этот опорник одновременно. Это ужас, что там творилось. Но пыли там и дыма было, что заволокло все, сомневаюсь, что там кто-то остался жив", - рассказал командир.
Он уточнил, что каждый день разведчики дают новые цели, и ряд из них отрабатывается совместно с артиллеристами.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Бойцы ВС России отмечают дефицит снарядов у ВСУ на краснолиманском участке
06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныТ-90М
 
 
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