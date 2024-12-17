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На Краснолиманском участке фронта разбили опорный пункт ВСУ
На Краснолиманском участке фронта разбили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
На Краснолиманском участке фронта разбили опорный пункт ВСУ
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" совместно с артиллеристами разбили опорный пункт ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:10
2024-12-17T07:10
2024-12-17T07:10
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 дек - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" совместно с артиллеристами разбили опорный пункт ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" полковник Александр Сопин. "Мы работали со Мста (гаубица – ред.). Шикарная машина. Мы в комплексе вместе с ними раскладывали опорный пункт. Я бы не хотел бы оказаться в этот момент в этом опорном пункте. Получилось и танк (Т-90М "Прорыв" снарядом – ред.) 125 миллиметров осколочным и 152 миллиметра (снаряд – ред.) Мста залетели в этот опорник одновременно. Это ужас, что там творилось. Но пыли там и дыма было, что заволокло все, сомневаюсь, что там кто-то остался жив", - рассказал командир. Он уточнил, что каждый день разведчики дают новые цели, и ряд из них отрабатывается совместно с артиллеристами.
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донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Т-90М
На Краснолиманском участке фронта разбили опорный пункт ВСУ
Танкисты и артиллерия разбили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке