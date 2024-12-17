https://ria.ru/20241217/tankery-1989715963.html

Губернатор Кубани назвал главную задачу после ЧП с танкерами

Губернатор Кубани назвал главную задачу после ЧП с танкерами - РИА Новости, 17.12.2024

Губернатор Кубани назвал главную задачу после ЧП с танкерами

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что прибыл в станицу Благовещенскую, где идет ликвидация выброса нефтепродуктов... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:34

2024-12-17T15:34

2024-12-17T15:40

краснодарский край

происшествия

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что прибыл в станицу Благовещенскую, где идет ликвидация выброса нефтепродуктов после ЧП с танкерами."Прибыл в станицу Благовещенскую, где наши спецслужбы и волонтеры ликвидируют последствия выброса нефтепродуктов на берег. Здесь проведу оперативный штаб, заслушаю доклады всех задействованных служб. Также определим ход дальнейших работ", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.Он добавил, что главная задача после ЧП с танкерами – максимально оперативно убрать выброшенный на берег мазут.

краснодарский край

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Очистка берега от нефтепродуктов Очистка берега от нефтепродуктов 2024-12-17T15:34 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, видео