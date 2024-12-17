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Губернатор Кубани назвал главную задачу после ЧП с танкерами
Губернатор Кубани назвал главную задачу после ЧП с танкерами - РИА Новости, 17.12.2024
Губернатор Кубани назвал главную задачу после ЧП с танкерами
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что прибыл в станицу Благовещенскую, где идет ликвидация выброса нефтепродуктов... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:34
2024-12-17T15:34
2024-12-17T15:40
краснодарский край
происшествия
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что прибыл в станицу Благовещенскую, где идет ликвидация выброса нефтепродуктов после ЧП с танкерами."Прибыл в станицу Благовещенскую, где наши спецслужбы и волонтеры ликвидируют последствия выброса нефтепродуктов на берег. Здесь проведу оперативный штаб, заслушаю доклады всех задействованных служб. Также определим ход дальнейших работ", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.Он добавил, что главная задача после ЧП с танкерами – максимально оперативно убрать выброшенный на берег мазут.
краснодарский край
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Очистка берега от нефтепродуктов
Очистка берега от нефтепродуктов
2024-12-17T15:34
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РИА Новости
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краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, видео
Краснодарский край, Происшествия, Вениамин Кондратьев
Губернатор Кубани назвал главную задачу после ЧП с танкерами
Кондратьев назвал уборку мазута с берега главной задачей после ЧП с танкерами