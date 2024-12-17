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Священник рассказал, о чем ракетчики просят святую Варвару - РИА Новости, 17.12.2024
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Религия
 
17:54 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/svyaschennik-1989758166.html
Священник рассказал, о чем ракетчики просят святую Варвару
Священник рассказал, о чем ракетчики просят святую Варвару - РИА Новости, 17.12.2024
Священник рассказал, о чем ракетчики просят святую Варвару
Офицеры Ракетных войск стратегического назначения в день памяти святой великомученицы Варвары и день РВСН молятся своей покровительнице о мире, чтобы избежать... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:54
2024-12-17T17:54
религия
россия
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Офицеры Ракетных войск стратегического назначения в день памяти святой великомученицы Варвары и день РВСН молятся своей покровительнице о мире, чтобы избежать применение грозного оружия, несущее разрушение и смерть, рассказал РИА Новости настоятель храма святой великомученицы Варвары во Власихе (при штабе РВСН) протоиерей Александр Солдатенков. В Русской православной церкви 17 декабря вспоминают святую великомученицу Варвару Илиопольскую, которая считается небесной покровительницей российских Ракетных войск стратегического назначения. День РВСН в Вооруженных силах РФ также отмечается 17 декабря. "В 1959 году генсек CCCР Никита Хрущёв в день великомученицы Варвары 17 декабря подписал указ о создании ракетных войск, святая Варвара считается покровительницей РВСН. Ракетные войска - самые мирные войска в Вооружённых силах РФ. Боевое дежурство, которое они несут - это действительно подвиг. Понимая, что в твоих руках грозное оружие, надо сделать так, чтобы оно не принесло зло людям. Это, конечно, состояние души двоякое, но наши ракетчики достойно справляются", - рассказал протоиерей. Он отметил, что в храме святой великомученицы Варвары во Власихе в Московской области 17 декабря будет престольный праздник, а также в главном храме Вооружённых сил в подмосковной Кубинке (один из предел посвящен святой Варваре.) "Мы будем молится, чтобы был мир, чтобы сохранить вот эту чистоту, которую нам Господь дал первозданную, не испортить её грехами и беззакониями. Господь нам все дает, только надо всем правильно пользоваться. И ракеты Господь нам дал для того, чтобы мы соблюдали мир во всем мире", - сказал священник. По его словам, у святой Варвары просят защиты от внезапной смерти, чтоб мир был в семье, и в обществе и во всем мире. Во времена Петра I, когда не было ракет и ракетчиков, святой поклонялись артиллеристы. Святая Варвара жила в III веке на территории современной Сирии. По преданию, отец-язычник, пытаясь уберечь дочь, выпускал ее из замка только с разрешения. Пользуясь отъездом отца, девушка познакомилась с христианами и крестилась. Варвара попросила сделать в своей башне третье окно, что символизирует христианского Триединого Бога, чем вызывала гнев отца. Тот, не добившись от нее повиновения и отречения от Христа, предал дочь властям, которые ее публично пытали, а потом обезглавили.
https://ria.ru/20241121/svyaschennik-1984963386.html
https://ria.ru/20241204/khram-1987221888.html
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россия, московская область (подмосковье), русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Московская область (Подмосковье), Русская православная церковь, Религия
Священник рассказал, о чем ракетчики просят святую Варвару

Протоиерей Солдатенков: офицеры РВСН молятся святой Варваре о мире

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРаспятие в руках священнослужителя
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Распятие в руках священнослужителя
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Офицеры Ракетных войск стратегического назначения в день памяти святой великомученицы Варвары и день РВСН молятся своей покровительнице о мире, чтобы избежать применение грозного оружия, несущее разрушение и смерть, рассказал РИА Новости настоятель храма святой великомученицы Варвары во Власихе (при штабе РВСН) протоиерей Александр Солдатенков.
В Русской православной церкви 17 декабря вспоминают святую великомученицу Варвару Илиопольскую, которая считается небесной покровительницей российских Ракетных войск стратегического назначения. День РВСН в Вооруженных силах РФ также отмечается 17 декабря.
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"В 1959 году генсек CCCР Никита Хрущёв в день великомученицы Варвары 17 декабря подписал указ о создании ракетных войск, святая Варвара считается покровительницей РВСН. Ракетные войска - самые мирные войска в Вооружённых силах РФ. Боевое дежурство, которое они несут - это действительно подвиг. Понимая, что в твоих руках грозное оружие, надо сделать так, чтобы оно не принесло зло людям. Это, конечно, состояние души двоякое, но наши ракетчики достойно справляются", - рассказал протоиерей.
Он отметил, что в храме святой великомученицы Варвары во Власихе в Московской области 17 декабря будет престольный праздник, а также в главном храме Вооружённых сил в подмосковной Кубинке (один из предел посвящен святой Варваре.)
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"Мы будем молится, чтобы был мир, чтобы сохранить вот эту чистоту, которую нам Господь дал первозданную, не испортить её грехами и беззакониями. Господь нам все дает, только надо всем правильно пользоваться. И ракеты Господь нам дал для того, чтобы мы соблюдали мир во всем мире", - сказал священник.
По его словам, у святой Варвары просят защиты от внезапной смерти, чтоб мир был в семье, и в обществе и во всем мире. Во времена Петра I, когда не было ракет и ракетчиков, святой поклонялись артиллеристы.
Святая Варвара жила в III веке на территории современной Сирии. По преданию, отец-язычник, пытаясь уберечь дочь, выпускал ее из замка только с разрешения. Пользуясь отъездом отца, девушка познакомилась с христианами и крестилась. Варвара попросила сделать в своей башне третье окно, что символизирует христианского Триединого Бога, чем вызывала гнев отца. Тот, не добившись от нее повиновения и отречения от Христа, предал дочь властям, которые ее публично пытали, а потом обезглавили.
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