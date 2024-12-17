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Фигуранты дела о некачественных сухпайках пытались скрыть преступления - РИА Новости, 17.12.2024
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03:59 17.12.2024 (обновлено: 06:25 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/sukhpayki-1989580800.html
Фигуранты дела о некачественных сухпайках пытались скрыть преступления
Фигуранты дела о некачественных сухпайках пытались скрыть преступления - РИА Новости, 17.12.2024
Фигуранты дела о некачественных сухпайках пытались скрыть преступления
Фигуранты уголовного дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России предпринимали меры к сокрытию следов преступлений, указано в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T03:59
2024-12-17T06:25
происшествия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России предпринимали меры к сокрытию следов преступлений, указано в официальных судебных документах Басманного суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела, обусловленную расследованием тяжкого преступления против государственной собственности, большим объемом следственных материалов, мерами, предпринятыми обвиняемыми к сокрытию следов преступлений… суд считает необходимым заявленное ходатайство следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемой Смирновой Э.А. на испрашиваемый период", — сказано в документах. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.
https://ria.ru/20241213/rassledovanie-1988939615.html
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Новости
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происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Фигуранты дела о некачественных сухпайках пытались скрыть преступления

Фигуранты дела о поставке некачественных сухпайков пытались скрыть преступления

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России предпринимали меры к сокрытию следов преступлений, указано в официальных судебных документах Басманного суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела, обусловленную расследованием тяжкого преступления против государственной собственности, большим объемом следственных материалов, мерами, предпринятыми обвиняемыми к сокрытию следов преступлений… суд считает необходимым заявленное ходатайство следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемой Смирновой Э.А. на испрашиваемый период", — сказано в документах.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Гендиректор "Пикета" признал вину по делу о поставке бронежилетов
13 декабря, 02:32
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России.
Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.
Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Соучастники дела о некачественных сухпайках могут находиться вне России
11 сентября, 07:23
 
ПроисшествияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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