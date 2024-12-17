https://ria.ru/20241217/ssha-1989574866.html

Белый дом объяснил, почему не консультировался с Трампом по ATACMS

Белый дом объяснил, почему не консультировался с Трампом по ATACMS - РИА Новости, 17.12.2024

Белый дом объяснил, почему не консультировался с Трампом по ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена не консультировалась с избранным главой государства Дональдом Трампом перед тем, как разрешить ВСУ удары дальнобойными... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T01:18

2024-12-17T01:18

2024-12-17T04:49

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не консультировалась с избранным главой государства Дональдом Трампом перед тем, как разрешить ВСУ удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь территории России, поскольку это решение было принято до выборов 5 ноября, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Могу только вам сказать, что решение об ATACMS было принято до выборов, до того, как у нас появился результат", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что решение было принято внутри администрации Байдена, однако после выборов Белый дом постарался донести "логику" своих действий до избранного президента. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241216/tramp-1989547596.html

https://ria.ru/20241216/nyt-1989387645.html

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в мире, россия, украина, сша, джо байден, джон кирби, дональд трамп, вооруженные силы украины