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На лесопожарных станциях Подмосковья провели консервацию спецтехники
На лесопожарных станциях Подмосковья провели консервацию спецтехники - РИА Новости, 17.12.2024
На лесопожарных станциях Подмосковья провели консервацию спецтехники
Лесопожарные службы провели консервацию специализированной техники после окончания пожароопасного сезона 2024 года, сообщает пресс-служба комитета лесного... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:41
2024-12-17T17:41
2024-12-17T17:41
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лесопожарные службы провели консервацию специализированной техники после окончания пожароопасного сезона 2024 года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "В регионе тщательно проверили более 120 единиц техники, в том числе пожарные автоцистерны и оборудование для подачи воды. Техника до весны поставлена на консервацию", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что основная цель данного мероприятия – подготовка техники к пожароопасному сезону 2025 года. Так, в ходе проверок специалисты составили акты, где указали текущее состояние техники и виды обнаруженных неисправностей. Почти 400 единиц техники оставлены на посту для выполнения работ для подготовки снегохранилищ и других лесохозяйственных мероприятий.
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье)
На лесопожарных станциях Подмосковья провели консервацию спецтехники
Консервацию спецтехники провели на лесопожарных станциях Московской области