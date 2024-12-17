Рейтинг@Mail.ru
На лесопожарных станциях Подмосковья провели консервацию спецтехники - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:41 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/spetstekhnika-1989753275.html
На лесопожарных станциях Подмосковья провели консервацию спецтехники
На лесопожарных станциях Подмосковья провели консервацию спецтехники - РИА Новости, 17.12.2024
На лесопожарных станциях Подмосковья провели консервацию спецтехники
Лесопожарные службы провели консервацию специализированной техники после окончания пожароопасного сезона 2024 года, сообщает пресс-служба комитета лесного... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:41
2024-12-17T17:41
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93723/19/937231968_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_65ead7483b42e69bd818f274f7804a49.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лесопожарные службы провели консервацию специализированной техники после окончания пожароопасного сезона 2024 года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "В регионе тщательно проверили более 120 единиц техники, в том числе пожарные автоцистерны и оборудование для подачи воды. Техника до весны поставлена на консервацию", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что основная цель данного мероприятия – подготовка техники к пожароопасному сезону 2025 года. Так, в ходе проверок специалисты составили акты, где указали текущее состояние техники и виды обнаруженных неисправностей. Почти 400 единиц техники оставлены на посту для выполнения работ для подготовки снегохранилищ и других лесохозяйственных мероприятий.
https://ria.ru/20241217/msp-1989707899.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93723/19/937231968_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_80dc69ef0949cd1e278e31a3fd2cb195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье)
На лесопожарных станциях Подмосковья провели консервацию спецтехники

Консервацию спецтехники провели на лесопожарных станциях Московской области

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБерезовый лес Подмосковья
Березовый лес Подмосковья - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Березовый лес Подмосковья. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лесопожарные службы провели консервацию специализированной техники после окончания пожароопасного сезона 2024 года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
"В регионе тщательно проверили более 120 единиц техники, в том числе пожарные автоцистерны и оборудование для подачи воды. Техника до весны поставлена на консервацию", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что основная цель данного мероприятия – подготовка техники к пожароопасному сезону 2025 года. Так, в ходе проверок специалисты составили акты, где указали текущее состояние техники и виды обнаруженных неисправностей.
Почти 400 единиц техники оставлены на посту для выполнения работ для подготовки снегохранилищ и других лесохозяйственных мероприятий.
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Количество субъектов МСП выросло в Подмосковье на 21 тысячу
Вчера, 14:56
 
Новости ПодмосковьяГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала