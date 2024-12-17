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Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.12.2024
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав, опорный пункт и военную автомобильную технику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:04
2024-12-17T05:04
2024-12-17T05:04
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав, опорный пункт и военную автомобильную технику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу, опорному пункту и военной автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989562467.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Безопасность
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт с боевиками и машины ВСУ в курском приграничье