https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989583276.html

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.12.2024

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав, опорный пункт и военную автомобильную технику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:04

2024-12-17T05:04

2024-12-17T05:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав, опорный пункт и военную автомобильную технику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу, опорному пункту и военной автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989562467.html

https://ria.ru/20241216/svo-1989408478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность