https://ria.ru/20241217/sobyanin-1989649000.html

Собянин: На юге Москвы построят школу с детсадом

Собянин: На юге Москвы построят школу с детсадом - РИА Новости, 17.12.2024

Собянин: На юге Москвы построят школу с детсадом

Школа с детским садом будут построены инвесторами во 2-м Котляковском переулке на юге Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:30

2024-12-17T12:30

2024-12-17T12:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

зеленоград

сергей собянин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Школа с детским садом будут построены инвесторами во 2-м Котляковском переулке на юге Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях.Решение одобрить план строительства школы с детским садом в этом районе было принято на заседании президиума правительства Москвы.По словам мэра, после реализации проекта город получит свыше 340 рабочих мест.Как сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. С инвесторами было заключено более 130 соглашений, предполагающих строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы. Также на развитие городской инфраструктуры привлекут более двух триллионов рублей."Для девелоперов создан понятный механизм, который позволяет оптимизировать затраты на жилищное строительство и реализовывать инвестиционно привлекательные проекты, создавая при этом востребованную в первую очередь жителями города инфраструктуру. Один из таких проектов — комплекс "Алабушево" в Зеленограде площадью более 100 тысяч квадратных метров. Он не только создает более двух тысяч рабочих мест, но и способствует развитию наукоемких и экологичных производств", - прокомментировал директор по правовым вопросам и член правления Capital Group Владимир Галактионов.

https://ria.ru/20241217/liksutov-1989604562.html

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москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, зеленоград, сергей собянин