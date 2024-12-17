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Собянин: На юге Москвы построят школу с детсадом - РИА Новости, 17.12.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:30 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/sobyanin-1989649000.html
Собянин: На юге Москвы построят школу с детсадом
Собянин: На юге Москвы построят школу с детсадом - РИА Новости, 17.12.2024
Собянин: На юге Москвы построят школу с детсадом
Школа с детским садом будут построены инвесторами во 2-м Котляковском переулке на юге Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:30
2024-12-17T12:30
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
зеленоград
сергей собянин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Школа с детским садом будут построены инвесторами во 2-м Котляковском переулке на юге Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях.Решение одобрить план строительства школы с детским садом в этом районе было принято на заседании президиума правительства Москвы.По словам мэра, после реализации проекта город получит свыше 340 рабочих мест.Как сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. С инвесторами было заключено более 130 соглашений, предполагающих строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы. Также на развитие городской инфраструктуры привлекут более двух триллионов рублей."Для девелоперов создан понятный механизм, который позволяет оптимизировать затраты на жилищное строительство и реализовывать инвестиционно привлекательные проекты, создавая при этом востребованную в первую очередь жителями города инфраструктуру. Один из таких проектов — комплекс "Алабушево" в Зеленограде площадью более 100 тысяч квадратных метров. Он не только создает более двух тысяч рабочих мест, но и способствует развитию наукоемких и экологичных производств", - прокомментировал директор по правовым вопросам и член правления Capital Group Владимир Галактионов.
https://ria.ru/20241217/liksutov-1989604562.html
https://ria.ru/20241216/tinao-1989431252.html
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москва, зеленоград, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Зеленоград, Сергей Собянин
Собянин: На юге Москвы построят школу с детсадом

Объект соорудят по программе создания мест приложения труда

© Фото : пресс-служба ДИППНа юге Москвы построят школу с детсадом
На юге Москвы построят школу с детсадом - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Школа с детским садом будут построены инвесторами во 2-м Котляковском переулке на юге Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях.
Решение одобрить план строительства школы с детским садом в этом районе было принято на заседании президиума правительства Москвы.
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Ликсутов: в ЮВАО возведут новое производство в рамках МаИП
Вчера, 10:00
По словам мэра, после реализации проекта город получит свыше 340 рабочих мест.
Как сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. С инвесторами было заключено более 130 соглашений, предполагающих строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы. Также на развитие городской инфраструктуры привлекут более двух триллионов рублей.
"Для девелоперов создан понятный механизм, который позволяет оптимизировать затраты на жилищное строительство и реализовывать инвестиционно привлекательные проекты, создавая при этом востребованную в первую очередь жителями города инфраструктуру. Один из таких проектов — комплекс "Алабушево" в Зеленограде площадью более 100 тысяч квадратных метров. Он не только создает более двух тысяч рабочих мест, но и способствует развитию наукоемких и экологичных производств", - прокомментировал директор по правовым вопросам и член правления Capital Group Владимир Галактионов.
ТиНАО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Около 400 рабочих мест по программе МПТ появится в ТиНАО
16 декабря, 14:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЗеленоградСергей Собянин
 
 
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