https://ria.ru/20241217/smolensk-1989643792.html

Новый современный молодежный центр открылся в Смоленске

Новый современный молодежный центр открылся в Смоленске - РИА Новости, 17.12.2024

Новый современный молодежный центр открылся в Смоленске

В Смоленске открылся молодежный центр "Пушкинский" – новое современное и креативное пространство, которое станет еще одним местом притяжения для активных ребят, РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:55

2024-12-17T11:55

2024-12-17T11:55

смоленская область

смоленск

василий анохин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Смоленске открылся молодежный центр "Пушкинский" – новое современное и креативное пространство, которое станет еще одним местом притяжения для активных ребят, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Здесь можно собираться и работать совместно, проводить мероприятия, находить единомышленников и друзей, а также получить поддержку и ресурсы для собственного развития, воплощения своих идей и инициатив в жизнь. Для молодых людей там доступно множество функциональных зон – творческие студии и мастерские, медиацентр, проектная лаборатория, коворкинг, зал-лекторий и другие", - написал Анохин. По его словам, "Пушкинский" создан в рамках всероссийской программы "Регион для молодых" нацпроекта "Образование", реализуемой по поручению Президента России. "Активная молодежь должна реализовывать свой потенциал на родной земле и на ее благо. Наша команда продолжит создавать условия для этого", - отметил Анохин.

https://ria.ru/20241216/anokhin-1989534606.html

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

смоленск, василий анохин