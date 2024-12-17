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Киев пытается отыграться за поражение ВСУ, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.12.2024
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19:29 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/slutskiy-1989780235.html
Киев пытается отыграться за поражение ВСУ, заявил Слуцкий
Киев пытается отыграться за поражение ВСУ, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.12.2024
Киев пытается отыграться за поражение ВСУ, заявил Слуцкий
Администрация президента США Джо Байдена и Киев пытаются отыграться за поражение ВСУ на поле боя, заявил лидер партии ЛДПР, глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:29
2024-12-17T19:29
киев
россия
москва
игорь кириллов
леонид слуцкий (политик)
джо байден
вооруженные силы украины
войска рхбз
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена и Киев пытаются отыграться за поражение ВСУ на поле боя, заявил лидер партии ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя гибель в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. "Уходящая администрация Байдена и вскормленный ею террористический режим в Киеве пытаются отыграться за неминуемое поражение ВСУ на поле боя, подло "стреляя в спину", взрывая в спящих московских кварталах. Уже говорил: наказание последует неотвратимо. Всех найдут и призовут к ответственности. Самой суровой", - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам Слуцкого, СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова, но в Киеве пока опровергают причастность Владимира Зеленского к теракту на Рязанском проспекте в столице. "Следствие разберется, безусловно. Однако отрицать "руку Банковой" здесь бесполезно. "Украинский след" явно фосфоресцирует в этом преступлении. И не только "украинский". Экстремистские методы взяты на вооружение укрохунтой под прямым протекторатом заокеанских кукловодов. Показательно: сегодняшние публикации американских мейнстрим-медиа прямо увязывают гибель Кириллова и его помощника с событиями на Украине и в свойственной им манере фейк-ньюс представляют бомбистов чуть ли не "борцами за свободу", - добавил он. Парламентарий также выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что Кириллов навсегда останется в памяти настоящим русским офицером, патриотом, беззаветно преданным Родине, профессионалом, честно выполнявшим свой долг. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.
https://ria.ru/20241217/medvedev-1989755616.html
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киев, россия, москва, игорь кириллов, леонид слуцкий (политик), джо байден, вооруженные силы украины, войска рхбз, лдпр
Киев, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Леонид Слуцкий (политик), Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, ЛДПР
Киев пытается отыграться за поражение ВСУ, заявил Слуцкий

Слуцкий: террористический режим в Киеве пытается отыграться за поражение ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена и Киев пытаются отыграться за поражение ВСУ на поле боя, заявил лидер партии ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя гибель в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
"Уходящая администрация Байдена и вскормленный ею террористический режим в Киеве пытаются отыграться за неминуемое поражение ВСУ на поле боя, подло "стреляя в спину", взрывая в спящих московских кварталах. Уже говорил: наказание последует неотвратимо. Всех найдут и призовут к ответственности. Самой суровой", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Враги сами заявили о причастности к убийству Кириллова, заявил Медведев
Вчера, 17:49
По словам Слуцкого, СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова, но в Киеве пока опровергают причастность Владимира Зеленского к теракту на Рязанском проспекте в столице.
"Следствие разберется, безусловно. Однако отрицать "руку Банковой" здесь бесполезно. "Украинский след" явно фосфоресцирует в этом преступлении. И не только "украинский". Экстремистские методы взяты на вооружение укрохунтой под прямым протекторатом заокеанских кукловодов. Показательно: сегодняшние публикации американских мейнстрим-медиа прямо увязывают гибель Кириллова и его помощника с событиями на Украине и в свойственной им манере фейк-ньюс представляют бомбистов чуть ли не "борцами за свободу", - добавил он.
Парламентарий также выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что Кириллов навсегда останется в памяти настоящим русским офицером, патриотом, беззаветно преданным Родине, профессионалом, честно выполнявшим свой долг.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Кадры с места убийства начальника войск РХБЗ России Кириллова
Вчера, 12:32
 
КиевРоссияМоскваИгорь КирилловЛеонид Слуцкий (политик)Джо БайденВооруженные силы УкраиныВойска РХБЗЛДПР
 
 
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