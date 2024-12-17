https://ria.ru/20241217/slutskiy-1989780235.html

Киев пытается отыграться за поражение ВСУ, заявил Слуцкий

Киев пытается отыграться за поражение ВСУ, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.12.2024

Киев пытается отыграться за поражение ВСУ, заявил Слуцкий

Администрация президента США Джо Байдена и Киев пытаются отыграться за поражение ВСУ на поле боя, заявил лидер партии ЛДПР, глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:29

2024-12-17T19:29

2024-12-17T19:29

киев

россия

москва

игорь кириллов

леонид слуцкий (политик)

джо байден

вооруженные силы украины

войска рхбз

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена и Киев пытаются отыграться за поражение ВСУ на поле боя, заявил лидер партии ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя гибель в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. "Уходящая администрация Байдена и вскормленный ею террористический режим в Киеве пытаются отыграться за неминуемое поражение ВСУ на поле боя, подло "стреляя в спину", взрывая в спящих московских кварталах. Уже говорил: наказание последует неотвратимо. Всех найдут и призовут к ответственности. Самой суровой", - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам Слуцкого, СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова, но в Киеве пока опровергают причастность Владимира Зеленского к теракту на Рязанском проспекте в столице. "Следствие разберется, безусловно. Однако отрицать "руку Банковой" здесь бесполезно. "Украинский след" явно фосфоресцирует в этом преступлении. И не только "украинский". Экстремистские методы взяты на вооружение укрохунтой под прямым протекторатом заокеанских кукловодов. Показательно: сегодняшние публикации американских мейнстрим-медиа прямо увязывают гибель Кириллова и его помощника с событиями на Украине и в свойственной им манере фейк-ньюс представляют бомбистов чуть ли не "борцами за свободу", - добавил он. Парламентарий также выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что Кириллов навсегда останется в памяти настоящим русским офицером, патриотом, беззаветно преданным Родине, профессионалом, честно выполнявшим свой долг. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.

https://ria.ru/20241217/medvedev-1989755616.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989611643.html

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киев, россия, москва, игорь кириллов, леонид слуцкий (политик), джо байден, вооруженные силы украины, войска рхбз, лдпр