https://ria.ru/20241217/sledstvie-1989581695.html

Следствие назначило более 30 экспертиз по делу о некачественных сухпайках

Следствие назначило более 30 экспертиз по делу о некачественных сухпайках - РИА Новости, 17.12.2024

Следствие назначило более 30 экспертиз по делу о некачественных сухпайках

Следствие назначило проведение более 30 экспертиз в рамках расследования дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T04:15

2024-12-17T04:15

2024-12-17T04:15

происшествия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Следствие назначило проведение более 30 экспертиз в рамках расследования дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Назначены 1 товароведческая судебная экспертиза, 7 судебных оценочных экспертиз, 7 бухгалтерских судебных экспертиз, 15 почерковедческих судебных экспертиз, 1 санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза", - сказано в документах. Уточняется, что по делу в настоящий момент уже получены заключение двух товароведческих, трех амбулаторных психиатрических, одной баллистической и одной комплексной судебной экспертизы. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.

https://ria.ru/20240911/souchastniki-1971978165.html

https://ria.ru/20240928/uscherb-1975203833.html

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происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)