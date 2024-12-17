https://ria.ru/20241217/siriya-1989668242.html
Дамаск попросил разморозить сирийские средства
Дамаск попросил разморозить сирийские средства - РИА Новости, 17.12.2024
Дамаск попросил разморозить сирийские средства
Действующие власти Сирии обратились к международному сообществу с просьбой разморозить государственные счета страны, отметив полный обвал сирийского фунта, с... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:14
2024-12-17T13:14
2024-12-17T13:29
дамаск (город)
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Действующие власти Сирии обратились к международному сообществу с просьбой разморозить государственные счета страны, отметив полный обвал сирийского фунта, с соответствующим заявлением выступил глава временного правительства Сирии Мухаммед Аль-Башир."Мы просим международное сообщество разморозить сирийские счета", - цитирует слова Аль-Башира сирийская газета Аль-Ватан.Глава нового правительства отметил, что "валютный запас в Сирии очень низкий, национальная валюта полностью обрушена".Аль-Башир также отметил важность снятия международных санкций с Сирии для активизации восстановления страны и поддержки населения, в том числе возвращающихся в страну беженцев.
https://ria.ru/20241217/sirii-1989588777.html
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дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, в мире
Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, В мире
Дамаск попросил разморозить сирийские средства
Дамаск попросил международное сообщество разморозить сирийские средства