https://ria.ru/20241217/siriya-1989668242.html

Дамаск попросил разморозить сирийские средства

Дамаск попросил разморозить сирийские средства - РИА Новости, 17.12.2024

Дамаск попросил разморозить сирийские средства

Действующие власти Сирии обратились к международному сообществу с просьбой разморозить государственные счета страны, отметив полный обвал сирийского фунта, с... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:14

2024-12-17T13:14

2024-12-17T13:29

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БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Действующие власти Сирии обратились к международному сообществу с просьбой разморозить государственные счета страны, отметив полный обвал сирийского фунта, с соответствующим заявлением выступил глава временного правительства Сирии Мухаммед Аль-Башир."Мы просим международное сообщество разморозить сирийские счета", - цитирует слова Аль-Башира сирийская газета Аль-Ватан.Глава нового правительства отметил, что "валютный запас в Сирии очень низкий, национальная валюта полностью обрушена".Аль-Башир также отметил важность снятия международных санкций с Сирии для активизации восстановления страны и поддержки населения, в том числе возвращающихся в страну беженцев.

https://ria.ru/20241217/sirii-1989588777.html

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дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, в мире