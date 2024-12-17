https://ria.ru/20241217/siriya-1989578963.html

Замгенсека ООН встретился с главой временного правительства Сирии

Замгенсека ООН встретился с главой временного правительства Сирии - РИА Новости, 17.12.2024

Замгенсека ООН встретился с главой временного правительства Сирии

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер встретился в Дамаске с главой временного правительства Сирии Мухаммедом аль-Баширом... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T02:56

2024-12-17T02:56

2024-12-17T02:56

в мире

россия

москва

сирия

башар асад

антониу гутерреш

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg

ООН, 17 дек – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер встретился в Дамаске с главой временного правительства Сирии Мухаммедом аль-Баширом и лидером вооруженной оппозиции в Сирии Ахмедом аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани), сообщил генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш. Накануне еще один высокопоставленный чиновник ООН, спецпосланник по Сирии Гейер Педерсен, провел в Дамаске встречу с делегацией крупнейшего формирования внешней оппозиции Сирии - Сирийского национального совета (СНС). Стороны, среди прочего, обсуждали важность всеобъемлющего политического перехода под руководством самих сирийцев. Как говорится в заявлении генсека, Флетчер отправился в Дамаск "для взаимодействия с временным правительством по вопросу расширения гуманитарной помощи в Сирии", где и провел соответствующие встречи. "Я приветствую приверженность Временного правительства делу защиты гражданского населения, включая гуманитарных работников. Я также приветствую их согласие предоставить полный гуманитарный доступ через все пограничные переходы; сократить бюрократические проволочки, связанные с выдачей разрешений и виз гуманитарным работникам; обеспечить бесперебойную работу основных государственных услуг, включая здравоохранение и образование; и вести подлинный и практический диалог с более широким гуманитарным сообществом", – заявил Гутерреш. Генсек также призвал международное сообщество сплотиться вокруг сирийцев. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241202/sovbez-1986964531.html

https://ria.ru/20241209/turtsiya-1988264168.html

россия

москва

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, сирия, башар асад, антониу гутерреш, обострение ситуации в сирии — 2024