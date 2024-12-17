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Замгенсека ООН встретился с главой временного правительства Сирии - РИА Новости, 17.12.2024
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02:56 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/siriya-1989578963.html
Замгенсека ООН встретился с главой временного правительства Сирии
Замгенсека ООН встретился с главой временного правительства Сирии - РИА Новости, 17.12.2024
Замгенсека ООН встретился с главой временного правительства Сирии
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер встретился в Дамаске с главой временного правительства Сирии Мухаммедом аль-Баширом... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:56
2024-12-17T02:56
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башар асад
антониу гутерреш
обострение ситуации в сирии — 2024
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ООН, 17 дек – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер встретился в Дамаске с главой временного правительства Сирии Мухаммедом аль-Баширом и лидером вооруженной оппозиции в Сирии Ахмедом аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани), сообщил генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш. Накануне еще один высокопоставленный чиновник ООН, спецпосланник по Сирии Гейер Педерсен, провел в Дамаске встречу с делегацией крупнейшего формирования внешней оппозиции Сирии - Сирийского национального совета (СНС). Стороны, среди прочего, обсуждали важность всеобъемлющего политического перехода под руководством самих сирийцев. Как говорится в заявлении генсека, Флетчер отправился в Дамаск "для взаимодействия с временным правительством по вопросу расширения гуманитарной помощи в Сирии", где и провел соответствующие встречи. "Я приветствую приверженность Временного правительства делу защиты гражданского населения, включая гуманитарных работников. Я также приветствую их согласие предоставить полный гуманитарный доступ через все пограничные переходы; сократить бюрократические проволочки, связанные с выдачей разрешений и виз гуманитарным работникам; обеспечить бесперебойную работу основных государственных услуг, включая здравоохранение и образование; и вести подлинный и практический диалог с более широким гуманитарным сообществом", – заявил Гутерреш. Генсек также призвал международное сообщество сплотиться вокруг сирийцев. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241202/sovbez-1986964531.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, антониу гутерреш, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Антониу Гутерреш, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Замгенсека ООН встретился с главой временного правительства Сирии

Замгенсека ООН Флетчер встретился с главой временного правительства Сирии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
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ООН, 17 дек – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер встретился в Дамаске с главой временного правительства Сирии Мухаммедом аль-Баширом и лидером вооруженной оппозиции в Сирии Ахмедом аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани), сообщил генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш.
Накануне еще один высокопоставленный чиновник ООН, спецпосланник по Сирии Гейер Педерсен, провел в Дамаске встречу с делегацией крупнейшего формирования внешней оппозиции Сирии - Сирийского национального совета (СНС). Стороны, среди прочего, обсуждали важность всеобъемлющего политического перехода под руководством самих сирийцев.
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Как говорится в заявлении генсека, Флетчер отправился в Дамаск "для взаимодействия с временным правительством по вопросу расширения гуманитарной помощи в Сирии", где и провел соответствующие встречи.
"Я приветствую приверженность Временного правительства делу защиты гражданского населения, включая гуманитарных работников. Я также приветствую их согласие предоставить полный гуманитарный доступ через все пограничные переходы; сократить бюрократические проволочки, связанные с выдачей разрешений и виз гуманитарным работникам; обеспечить бесперебойную работу основных государственных услуг, включая здравоохранение и образование; и вести подлинный и практический диалог с более широким гуманитарным сообществом", – заявил Гутерреш.
Генсек также призвал международное сообщество сплотиться вокруг сирийцев.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Источник: Фидан обсудил с Гутеррешем переходный процесс в Сирии
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