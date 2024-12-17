https://ria.ru/20241217/siriya-1989575254.html
СМИ: СНА при поддержке Турции стягивает подкрепления в район Манбиджа
СМИ: СНА при поддержке Турции стягивает подкрепления в район Манбиджа - РИА Новости, 17.12.2024
СМИ: СНА при поддержке Турции стягивает подкрепления в район Манбиджа
Вооруженные формирования так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА) при поддержке Турции стягивают значительные подкрепления в район Манбиджа на... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T01:28
2024-12-17T01:28
2024-12-17T01:28
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БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Вооруженные формирования так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА) при поддержке Турции стягивают значительные подкрепления в район Манбиджа на северо-востоке сирийской провинции Алеппо для наступления на позиции курдских сил, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственного корреспондента. Ранее пресс-служба курдских "Сирийских демократических сил" заявила, что посреднические усилия США по прекращению огня в Манбидже на северо-востоке провинции Алеппо оказались безуспешными в рамках инициативы курдской автономной администрации о полном прекращении боевых действий на территории всей Сирии. "Национальная армия", поддерживаемая Турцией, стягивает большие подкрепления к окраинам Айн эль-Араб (Кобани) (в 60 километрах от Манбиджа) на сирийско-турецкой границе", - сообщает телеканал. После прихода к власти вооруженной оппозиции в Дамаске формирования так называемой "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, возобновили боевые действия против курдских отрядов в районе Манбидж на северо-востоке Сирии. Курдские формирования СДС, поддерживаемые силами США, на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, ИГИЛ*, запрещенная в РФ организация), взяв под контроль в том числе ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241216/vzryv-1989455802.html
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в мире, сирия, турция, алеппо, башар асад, аль-маядин, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Турция, Алеппо, Башар Асад, Аль-Маядин, Сирийские демократические силы, Исламское государство*, Обострение ситуации в Сирии — 2024
СМИ: СНА при поддержке Турции стягивает подкрепления в район Манбиджа
Al Mayadeen: СНА при поддержке Турции стягивает подкрепления в район Манбиджа
БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости.
Вооруженные формирования так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА) при поддержке Турции стягивают значительные подкрепления в район Манбиджа на северо-востоке сирийской провинции Алеппо для наступления на позиции курдских сил, сообщает
ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственного корреспондента.
Ранее пресс-служба курдских "Сирийских демократических сил" заявила, что посреднические усилия США по прекращению огня в Манбидже на северо-востоке провинции Алеппо оказались безуспешными в рамках инициативы курдской автономной администрации о полном прекращении боевых действий на территории всей Сирии.
"Национальная армия", поддерживаемая Турцией, стягивает большие подкрепления к окраинам Айн эль-Араб (Кобани) (в 60 километрах от Манбиджа) на сирийско-турецкой границе", - сообщает телеканал.
После прихода к власти вооруженной оппозиции в Дамаске формирования так называемой "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, возобновили боевые действия против курдских отрядов в районе Манбидж на северо-востоке Сирии.
Курдские формирования СДС, поддерживаемые силами США, на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, ИГИЛ*, запрещенная в РФ организация), взяв под контроль в том числе ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация