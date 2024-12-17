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Франция возобновила дипломатические отношения с Сирией - РИА Новости, 17.12.2024
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01:01 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/siriya-1989573473.html
Франция возобновила дипломатические отношения с Сирией
Франция возобновила дипломатические отношения с Сирией - РИА Новости, 17.12.2024
Франция возобновила дипломатические отношения с Сирией
Париж во вторник направит четырех дипломатов в Дамаск впервые после 12-летнего разрыва дипломатических отношений с Сирией. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T01:01
2024-12-17T01:01
в мире
сирия
франция
париж
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Париж во вторник направит четырех дипломатов в Дамаск впервые после 12-летнего разрыва дипломатических отношений с Сирией. По словам исполняющего обязанности главы МИД республики Жана-Ноэля Барро, целью дипломатов будет "возвращение влияния" Франции в Сирии, "установление первоначальных контактов с новыми властями" и "оценка потребностей населения в гуманитарном плане". Франция разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году. Барро сообщил, что в Сирии находятся несколько сотен французских граждан, Париж взаимодействует с властями в Сирии через посольство Румынии и свое диппредставительство в Бейруте. Ранее Париж приветствовал захват власти в Сирии оппозицией. Барро охарактеризовал новые власти в Сирии как "обнадеживающие" и "не совершающие злоупотреблений", при этом ранее он также заявлял, что Франция будет оказывать поддержку сирийской оппозиции в процессе "политического перехода" "только в случае учета ею интересов всех представителей сирийского общества". Как ранее сообщил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии и эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд, Запад будет использовать риторику так называемого "переходного периода" в Сирии после захвата власти вооружённой оппозицией из-за необходимости выстроить выгодные отношения с новым руководством страны. По его мнению, "для западных держав перспектива ведения бизнеса с бандами и полевыми командирами, признанными террористическими группировками, представляет собой проблему, однако её можно обойти, притворившись, что произошел "переход". Ранее издание Figaro со ссылкой на прокурора Национальной антитеррористической прокуратуры Франции Оливье Кристена сообщило, что десятки французских джихадистов из движения "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и бригады французского джихадиста Омара Омсена принимали участие в штурме Дамаска вооруженной оппозицией. Среди повстанцев были боевики, осужденные во Франции. При этом, как указывают французские СМИ, Франция обеспокоена присутствием джихадистов, особенно французов, на сирийской земле и риском экспорта этой угрозы в Европу. Министерство внутренних дел Франции на прошлой неделе сообщило, что работает над приостановкой текущих дел о предоставлении убежища из Сирии. По данным французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra), на данный момент во Франции находятся порядка 45 тысяч сирийцев, получивших убежище в стране после 2011 года. В 2023 году во Франции было зарегистрировано почти 4,5 тысяч заявлений о предоставлении убежища от граждан Сирии, еще 2500 – с начала 2024 года. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241216/siriya-1989352059.html
https://ria.ru/20241216/damask-1989534135.html
https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989235454.html
https://ria.ru/20241216/siriya-1989549383.html
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в мире, сирия, франция, париж, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Франция, Париж, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Франция возобновила дипломатические отношения с Сирией

Франция возобновила дипломатические отношения с Сирией после 12-летнего перерыва

© РИА Новости / Виталий Аньковфлаг Франции
флаг Франции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Париж во вторник направит четырех дипломатов в Дамаск впервые после 12-летнего разрыва дипломатических отношений с Сирией.
По словам исполняющего обязанности главы МИД республики Жана-Ноэля Барро, целью дипломатов будет "возвращение влияния" Франции в Сирии, "установление первоначальных контактов с новыми властями" и "оценка потребностей населения в гуманитарном плане".
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Франция разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году. Барро сообщил, что в Сирии находятся несколько сотен французских граждан, Париж взаимодействует с властями в Сирии через посольство Румынии и свое диппредставительство в Бейруте.
Ранее Париж приветствовал захват власти в Сирии оппозицией. Барро охарактеризовал новые власти в Сирии как "обнадеживающие" и "не совершающие злоупотреблений", при этом ранее он также заявлял, что Франция будет оказывать поддержку сирийской оппозиции в процессе "политического перехода" "только в случае учета ею интересов всех представителей сирийского общества".
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Как ранее сообщил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии и эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд, Запад будет использовать риторику так называемого "переходного периода" в Сирии после захвата власти вооружённой оппозицией из-за необходимости выстроить выгодные отношения с новым руководством страны. По его мнению, "для западных держав перспектива ведения бизнеса с бандами и полевыми командирами, признанными террористическими группировками, представляет собой проблему, однако её можно обойти, притворившись, что произошел "переход".
Ранее издание Figaro со ссылкой на прокурора Национальной антитеррористической прокуратуры Франции Оливье Кристена сообщило, что десятки французских джихадистов из движения "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и бригады французского джихадиста Омара Омсена принимали участие в штурме Дамаска вооруженной оппозицией. Среди повстанцев были боевики, осужденные во Франции.
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При этом, как указывают французские СМИ, Франция обеспокоена присутствием джихадистов, особенно французов, на сирийской земле и риском экспорта этой угрозы в Европу.
Министерство внутренних дел Франции на прошлой неделе сообщило, что работает над приостановкой текущих дел о предоставлении убежища из Сирии. По данным французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra), на данный момент во Франции находятся порядка 45 тысяч сирийцев, получивших убежище в стране после 2011 года. В 2023 году во Франции было зарегистрировано почти 4,5 тысяч заявлений о предоставлении убежища от граждан Сирии, еще 2500 – с начала 2024 года.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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