https://ria.ru/20241217/shveytsariya-1989576241.html

Швейцария ужесточила условия экспорта оружия, чтобы сорвать поставки Киеву

Швейцария ужесточила условия экспорта оружия, чтобы сорвать поставки Киеву - РИА Новости, 17.12.2024

Швейцария ужесточила условия экспорта оружия, чтобы сорвать поставки Киеву

Швейцария ужесточила условия экспорта для частных покупателей стрелкового оружия и боеприпасов к ним, чтобы они не поставлялись на Украину в нарушение эмбарго,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T01:48

2024-12-17T01:48

2024-12-17T02:25

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швейцария

украина

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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Швейцария ужесточила условия экспорта для частных покупателей стрелкового оружия и боеприпасов к ним, чтобы они не поставлялись на Украину в нарушение эмбарго, говорится в заявлении на сайте парламента страны. Швейцария из-за своего статуса нейтральной страны ввела эмбарго на реэкспорт своего оружия на Украину, но в ноябре 2023 года выяснилось, что польская частная компания UMO SP нарушила этот запрет и поставила Украине сотни тысяч швейцарских боеприпасов для снайперских винтовок."В ответе федерального совета в понедельник на вопрос парламентария Приски Зайлер Граф говорится, что Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO) принял меры после этого расследования. Для подачи заявок на экспорт стрелкового оружия и боеприпасов к нему (теперь - ред.) требуется письменное заявление от частного получателя, такого как оружейник, торговец или поставщик", — сказано в документе.Теперь получатель должен подтвердить, что приобретенное оружие и боеприпасы будут перепроданы только на национальной территории страны, в которой он зарегистрирован, или конечным получателям в конкретно указанных третьих странах."Это изменение направлено на усиление гарантий и снижение риска перенаправления, когда конечным получателем является частная фирма", — заявили в парламенте.При этом поставки компании UMO SP отныне запрещены.Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. При этом ряд расследований показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями.Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России. Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия , но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241214/shveytsariya-1989169920.html

https://ria.ru/20241123/shveytsariya-1985361792.html

https://ria.ru/20241217/shveytsariya-1989575435.html

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