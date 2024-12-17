https://ria.ru/20241217/shveytsariya-1989575435.html

Швейцария работает над организацией второй конференции по Украине

Швейцария работает над организацией второй конференции по Украине - РИА Новости, 17.12.2024

Швейцария работает над организацией второй конференции по Украине

Швейцария активно работает с ЕС, США, Россией и G7 над организацией второй конференции по Украине, цитирует швейцарская газета Temps слова главы МИД Швейцарии... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T01:32

2024-12-17T01:32

2024-12-17T01:36

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ЖЕНЕВА, 16 дек – РИА Новости. Швейцария активно работает с ЕС, США, Россией и G7 над организацией второй конференции по Украине, цитирует швейцарская газета Temps слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса во время выступления в Риме. "Работа (по организации второй конференции - ред.) интенсивно продолжается с Москвой, Вашингтоном, а также с G7 и ЕС… Мы интенсивно работаем со многими партнерами и стараемся привлечь Россию с первой конференции в Бюргенштоке", - сказал он. Кассис добавил, что сигналы, поступающие из США и новой администрации Трампа, "вселяют осторожный оптимизм". Первый "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241209/shveytsariya-1988193435.html

https://ria.ru/20241130/shveytsariya-1986596724.html

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