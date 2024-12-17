На Украине неспособных оплатить штраф направят на общественные работы
Рада: украинцев, не способных оплатить штраф, направят на общественные работы
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Граждане Украины, которые не способны оплатить штраф, будут направлены на общественные работы, сообщает во вторник Верховная рада.
"Владимир Зеленский подписал закон по совершенствованию исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ. Закон предусматривает, в частности, замену штрафа другим видом наказания в случае, если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием имущества и средств у должника. Предоставлена возможность отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки осужденных на соответствующий объект и в обратном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховной рады.
Согласно документу, общественные работы выполняются не более четырех часов в день, а по заявлению осужденного — до восьми часов в день, но не менее сорока часов в месяц, а несовершеннолетними — не более двух часов в день, но не менее двадцати пяти часов в месяц.
Ранее Зеленский подписал закон, согласно которому на Украине за ряд преступлений ввели ответственность в виде пробационного надзора вместо лишения свободы, в частности, отправлять за решетку перестанут насильников, мошенников, грабителей и не способных оплатить штраф.
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