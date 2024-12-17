https://ria.ru/20241217/shtraf-1989788166.html

На Украине неспособных оплатить штраф направят на общественные работы

На Украине неспособных оплатить штраф направят на общественные работы - РИА Новости, 17.12.2024

На Украине неспособных оплатить штраф направят на общественные работы

Граждане Украины, которые не способны оплатить штраф, будут направлены на общественные работы, сообщает во вторник Верховная рада. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T20:31

2024-12-17T20:31

2024-12-17T20:31

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Граждане Украины, которые не способны оплатить штраф, будут направлены на общественные работы, сообщает во вторник Верховная рада. "Владимир Зеленский подписал закон по совершенствованию исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ. Закон предусматривает, в частности, замену штрафа другим видом наказания в случае, если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием имущества и средств у должника. Предоставлена возможность отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки осужденных на соответствующий объект и в обратном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховной рады. Согласно документу, общественные работы выполняются не более четырех часов в день, а по заявлению осужденного — до восьми часов в день, но не менее сорока часов в месяц, а несовершеннолетними — не более двух часов в день, но не менее двадцати пяти часов в месяц. Ранее Зеленский подписал закон, согласно которому на Украине за ряд преступлений ввели ответственность в виде пробационного надзора вместо лишения свободы, в частности, отправлять за решетку перестанут насильников, мошенников, грабителей и не способных оплатить штраф.

https://ria.ru/20241217/mobilizatsiya-1989778837.html

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980016704.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире