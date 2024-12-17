https://ria.ru/20241217/shanhaj-1989744227.html

Сургутский район Югры представил проект "Барсова гора" в Китае

Сургутский район Югры представил проект "Барсова гора" в Китае - РИА Новости, 17.12.2024

Сургутский район Югры представил проект "Барсова гора" в Китае

Проект природно-археологического комплекса "Барсова гора", который расположен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, получил поддержку и... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:23

2024-12-17T17:23

2024-12-17T17:23

ханты-мансийский автономный округ

шанхай

сургутский район

китай

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Проект природно-археологического комплекса "Барсова гора", который расположен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, получил поддержку и признание экспертов музейного сообщества на симпозиуме в Шанхае, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. По его словам, презентацию "Барсовой горы" на симпозиуме Комитета музеологии стран Азии и Тихоокеанского региона Международного комитета музеев в Шанхае провела директор одноименного научно-производственного музейного центра Елена Игнатьевская. "Доклад заинтересовал ведущих специалистов музейного дела из Гонконга, Китая, Малайзии, России, Таиланда, Тайваня и Южной Кореи. В частности, информация о самом уникальном объекте Барсова Гора, геологический возраст которого составляет порядка 220 тысяч лет… Участники симпозиума работают с небольшими и более поздними, средневековыми, локациями", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что зарубежные коллеги оценили и то, как в ландшафт Барсовой Горы с соблюдением всех ограничений природоохранной территории был вписан масштабный музейный проект. Музейно-туристический комплекс "Барсова гора" площадью 17 квадратных километров открылся в ноябре 2022 года, он включает в себя туристическую тропу "ЧелоВечность" протяженностью порядка 2,5 километра и 15 природных и археологических локаций. Возраст Барсовой Горы как объекта геологического наследия составляет более 200 тысяч лет. На территории выявлено большое количество памятников археологии: 66 городищ, около 300 селищ, святилищ и клады. Находки с этой территории хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Стокгольма.

https://ria.ru/20241213/yugra-1989057882.html

https://ria.ru/20241211/yugra-1988676697.html

шанхай

сургутский район

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

шанхай, сургутский район, китай