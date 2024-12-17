https://ria.ru/20241217/seymchan-1989716260.html

Мастерская по плетению маскировочных сетей заработала в колымском поселке

Мастерская по плетению маскировочных сетей заработала в колымском поселке - РИА Новости, 17.12.2024

Мастерская по плетению маскировочных сетей заработала в колымском поселке

Жители посёлка Сеймчан Магаданской области открыли мастерскую по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО, сообщили волонтеры в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:36

2024-12-17T15:36

2024-12-17T15:36

надежные люди

магаданская область

сво

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МАГАДАН, 17 дек - РИА Новости. Жители посёлка Сеймчан Магаданской области открыли мастерскую по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО, сообщили волонтеры в своем Telegram-канале. "В поселке Сеймчан была создана группа по плетению маскировочных сетей для укрытия спецтехники и позиций бойцов СВО… В настоящее время организована мастерская на базе Дома культуры", - говорится в сообщении. Дополняется, что число волонтеров в поселке растет, но в мастерской требуются помощники. "Делать маскировочные сети — наука несложная. Важен подготовительный процесс и понять, какой узор необходим, ведь в зависимости от сезона и погодных условий сети также нужны разные по плотности и цвету. Конечно же, мы рады всем подключающимся к нашей работе. Руки нужны практически круглосуточно. Кто-то подготавливает ткани, кто-то нарезает их на ленты, другие растягивают на станках, плетут", - приводятся в сообщении слова жительницы Сеймчана Ирины Мельниковой.

https://ria.ru/20241217/gumgruz-1989622792.html

магаданская область

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магаданская область, сво