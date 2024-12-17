https://ria.ru/20241217/semi-1989702249.html

Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто

Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто - РИА Новости, 17.12.2024

Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто

В Тверской области увеличится число семей-получателей сертификатов на автомобили и поддержки на погашение ипотеки, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:42

2024-12-17T14:42

2024-12-17T14:42

тверская область

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Тверской области увеличится число семей-получателей сертификатов на автомобили и поддержки на погашение ипотеки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Так, именной сертификат на покупку автомобиля при появлении в семье пятого ребенка выдается в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени с 2020 года. В текущем году дополнительные средства на сертификаты выделять для еще восьми семей Тверской области. Если ранее в 2024 планировалось предоставить их 112 семьям, то с учетом дополнительных решений сертификаты выдадут 120 семьям, говорится в сообщении. Сейчас номинал сертификата составляет 1,5 миллиона рублей. С его помощью семья может купить новый автомобиль, произведенный на территории Российской Федерации. Чаще всего семьи Тверской области выбирают для покупки автомобиль Lada Vesta. При рождении ребенка многодетные родители региона также могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. На заседании Бюджетной комиссии одобрено выделение средств на предоставление выплаты дополнительно еще 55 семьям. Таким образом, список получателей такой поддержки в 2024 году увеличится до 313 семей, добавили в пресс-службе. Всего в Тверской области реализуется более 50 мер для семей с детьми, в том числе по национальному проекту "Демография"". Среди областных мер – предоставление всем родителям подарочного набора при появлении малыша, материнский (региональный) капитал на третьего и последующих детей, освобождение от платы за вывоз твердых коммунальных отходов и уплаты транспортного налога. Дети из многодетных семей с 1 по 11 классы обеспечиваются бесплатной школьной формой. Благодаря принимаемым на уровне области решениям, а также федеральному комплексу мер в демографии, в Верхневолжье растет количество многодетных семей. За прошедшие 10 лет показатель вырос более чем в два раза – сегодня в регионе свыше 16 тысяч больших семей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241212/nagrady-1988850144.html

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тверская область

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игорь руденя, тверская область