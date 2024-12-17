Рейтинг@Mail.ru
Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:42 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/semi-1989702249.html
Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто
Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто - РИА Новости, 17.12.2024
Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто
В Тверской области увеличится число семей-получателей сертификатов на автомобили и поддержки на погашение ипотеки, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:42
2024-12-17T14:42
тверская область
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989701656_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_239f9cd8009af306ec9855c36f0cef71.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Тверской области увеличится число семей-получателей сертификатов на автомобили и поддержки на погашение ипотеки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Так, именной сертификат на покупку автомобиля при появлении в семье пятого ребенка выдается в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени с 2020 года. В текущем году дополнительные средства на сертификаты выделять для еще восьми семей Тверской области. Если ранее в 2024 планировалось предоставить их 112 семьям, то с учетом дополнительных решений сертификаты выдадут 120 семьям, говорится в сообщении. Сейчас номинал сертификата составляет 1,5 миллиона рублей. С его помощью семья может купить новый автомобиль, произведенный на территории Российской Федерации. Чаще всего семьи Тверской области выбирают для покупки автомобиль Lada Vesta. При рождении ребенка многодетные родители региона также могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. На заседании Бюджетной комиссии одобрено выделение средств на предоставление выплаты дополнительно еще 55 семьям. Таким образом, список получателей такой поддержки в 2024 году увеличится до 313 семей, добавили в пресс-службе. Всего в Тверской области реализуется более 50 мер для семей с детьми, в том числе по национальному проекту "Демография"". Среди областных мер – предоставление всем родителям подарочного набора при появлении малыша, материнский (региональный) капитал на третьего и последующих детей, освобождение от платы за вывоз твердых коммунальных отходов и уплаты транспортного налога. Дети из многодетных семей с 1 по 11 классы обеспечиваются бесплатной школьной формой. Благодаря принимаемым на уровне области решениям, а также федеральному комплексу мер в демографии, в Верхневолжье растет количество многодетных семей. За прошедшие 10 лет показатель вырос более чем в два раза – сегодня в регионе свыше 16 тысяч больших семей, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241212/nagrady-1988850144.html
https://ria.ru/20241210/tver-1988486542.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989701656_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_4c33e66410f1d25fb536df4ec1592cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто

Тверские власти увеличили число сертификатов в рамках поддержки семей с детьми

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЕще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто
Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Тверской области увеличится число семей-получателей сертификатов на автомобили и поддержки на погашение ипотеки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Так, именной сертификат на покупку автомобиля при появлении в семье пятого ребенка выдается в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени с 2020 года. В текущем году дополнительные средства на сертификаты выделять для еще восьми семей Тверской области. Если ранее в 2024 планировалось предоставить их 112 семьям, то с учетом дополнительных решений сертификаты выдадут 120 семьям, говорится в сообщении.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Руденя вручил награды жителям Верхневолжья
12 декабря, 15:59
Сейчас номинал сертификата составляет 1,5 миллиона рублей. С его помощью семья может купить новый автомобиль, произведенный на территории Российской Федерации. Чаще всего семьи Тверской области выбирают для покупки автомобиль Lada Vesta.
При рождении ребенка многодетные родители региона также могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. На заседании Бюджетной комиссии одобрено выделение средств на предоставление выплаты дополнительно еще 55 семьям. Таким образом, список получателей такой поддержки в 2024 году увеличится до 313 семей, добавили в пресс-службе.
Всего в Тверской области реализуется более 50 мер для семей с детьми, в том числе по национальному проекту "Демография"". Среди областных мер – предоставление всем родителям подарочного набора при появлении малыша, материнский (региональный) капитал на третьего и последующих детей, освобождение от платы за вывоз твердых коммунальных отходов и уплаты транспортного налога. Дети из многодетных семей с 1 по 11 классы обеспечиваются бесплатной школьной формой.
Благодаря принимаемым на уровне области решениям, а также федеральному комплексу мер в демографии, в Верхневолжье растет количество многодетных семей. За прошедшие 10 лет показатель вырос более чем в два раза – сегодня в регионе свыше 16 тысяч больших семей, отметили в пресс-службе.
Заседание Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Верхневолжье улучшат материально-техническую базу 13 загородных лагерей
10 декабря, 18:46
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала