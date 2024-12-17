https://ria.ru/20241217/schelkunchik-1989792733.html

Самарские семьи участников СВО смогут бесплатно посмотреть "Щелкунчика"

Самарские семьи участников СВО смогут бесплатно посмотреть "Щелкунчика" - РИА Новости, 17.12.2024

Самарские семьи участников СВО смогут бесплатно посмотреть "Щелкунчика"

Семьи участников СВО из Самарской области смогут бесплатно посетить показы спектакля "Щелкунчик" в Самарском академическом театре оперы и балета имени... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T21:03

2024-12-17T21:03

2024-12-17T21:03

самарская область

вячеслав федорищев

сво

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САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Семьи участников СВО из Самарской области смогут бесплатно посетить показы спектакля "Щелкунчик" в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. "Министр культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина доложила о том, какая культурная программа подготовлена для жителей Самарской области и гостей региона на новогодние выходные... Для участников СВО и их семей предусмотрено семь благотворительных концертов, в том числе три показа знаменитого спектакля "Щелкунчик" в Самарском академическом театре оперы и балета. Их смогут посмотреть около 3 тысяч человек. С таким подходом не согласился... Возможность побывать на замечательном новогоднем спектакле "Щелкунчик" должна быть у каждой семьи героя", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Федорищев поручил региональному министерству культуры вместе с Театром оперы и балета организовать дополнительные показы "Щелкунчика" после 10 января. При этом сделать это необходимо таким образом, чтобы не нарушить работу театра, отметил губернатор. Министерство социально-демографической и семейной политики региона должно будет заранее сообщить каждой семье участника СВО о возможности бесплатно сходить на спектакль, добавил Федорищев. "Дополнительно поручил сделать для защитников Отечества и их близких бесплатный вход на мероприятия музейно-выставочной тематики в государственных и муниципальных учреждениях. С частными организаторами коллеги такую возможность обсудят", - отметил губернатор Самарской области.

https://ria.ru/20241217/fedorischev-1989782802.html

самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев, сво