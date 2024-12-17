https://ria.ru/20241217/sapery-1989583584.html

Саперы в Запорожской области разминируют местность от натовских мин

Саперы в Запорожской области разминируют местность от натовских мин - РИА Новости, 17.12.2024

Саперы в Запорожской области разминируют местность от натовских мин

Саперы 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Запорожской области разминируют местность от магнитных мин производства стран НАТО, оставленных... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:08

2024-12-17T05:08

2024-12-17T05:08

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Саперы 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Запорожской области разминируют местность от магнитных мин производства стран НАТО, оставленных вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам командир инженерно-саперного взвода с позывным "Резвый". "Сейчас в основном идут мины натовского производства, на них установлены магнитные датчики, датчики цели, то есть на приближение человека, на железо (они) реагируют. Их разминировать достаточно сложно, при обнаружении или накладной заряд подтаскиваем или, если есть возможность, то с дрона", - рассказал он. По словам военнослужащего, в Запорожской области саперы на постоянной основе работают со штурмовыми подразделениями. "Последнее время у нас (стоят) задачи по разминированию проходов для штурмовых групп. Противопехотные "снимаем" поля, делаем там проходы также под багги, мотоциклы - это в противотанковом минном поле. Стараемся выбирать направление, где меньше видно нас с дронов. У нас с собой есть РЭБ, все необходимое берем с собой", - отметил он. "Резвый" добавил, что при закреплении российских войск на освобожденных от ВСУ позициях саперы занимаются их полной очисткой от мин и неразорвавшихся боеприпасов для безопасного размещения военнослужащих.

https://ria.ru/20240430/sapery-1943099960.html

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в мире, технологии, запорожская область, вооруженные силы украины, нато