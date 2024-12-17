Основатель Pink Floyd осудил санкции США против российских СМИ
Роджер Уотерс резко осудил санкции США в отношении российских СМИ
© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости резко осудил санкции США в отношении российских СМИ, подчеркнув важность свободы слова.
"Это ужасно. Должна быть свободная пресса, которой нет. Эта битва, однако, в основном будет вестись в интернете, потому что RT можно все еще найти. Что мне всегда нравилось в RT, так это их подробность повествования и отсутствие рекламы", — заявил Уотерс.
Музыкант отметил, что ранее появлялся в эфире RT в США и Великобритании, но после введения санкций работа этого канала на Западе была прекращена. "Они удалили все, что касалось RT, как для западной аудитории, так и внутри стран. Это ужасно. Думаю, (RT – ред.) следует позволить существовать", — добавил он.
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США утверждал, что деятельность российского телеканала RT сыграла ключевую роль в "пророссийской" реакции в мире на ситуацию на Украине. Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах. В ноябре она заявила, что США ввели санкции против телеканала RT за стандартную журналистскую деятельность, при этом никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT, который работает в стране очень давно, как русский канал, а относятся к нему как каналу, который дает альтернативную точку зрения.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Кроме того, минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".
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