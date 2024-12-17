Рейтинг@Mail.ru
Основатель Pink Floyd осудил санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989579809.html
Основатель Pink Floyd осудил санкции США против российских СМИ
Основатель Pink Floyd осудил санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 17.12.2024
Основатель Pink Floyd осудил санкции США против российских СМИ
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости резко осудил санкции США в отношении российских СМИ, подчеркнув важность свободы слова. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T03:24
2024-12-17T03:24
сша
россия
украина
маргарита симоньян
сергей лавров
валерий фадеев
youtube
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960835862_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_cfa1a35117d0722a7db0c4d435febcc0.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости резко осудил санкции США в отношении российских СМИ, подчеркнув важность свободы слова. "Это ужасно. Должна быть свободная пресса, которой нет. Эта битва, однако, в основном будет вестись в интернете, потому что RT можно все еще найти. Что мне всегда нравилось в RT, так это их подробность повествования и отсутствие рекламы", — заявил Уотерс. Музыкант отметил, что ранее появлялся в эфире RT в США и Великобритании, но после введения санкций работа этого канала на Западе была прекращена. "Они удалили все, что касалось RT, как для западной аудитории, так и внутри стран. Это ужасно. Думаю, (RT – ред.) следует позволить существовать", — добавил он. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США утверждал, что деятельность российского телеканала RT сыграла ключевую роль в "пророссийской" реакции в мире на ситуацию на Украине. Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах. В ноябре она заявила, что США ввели санкции против телеканала RT за стандартную журналистскую деятельность, при этом никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT, который работает в стране очень давно, как русский канал, а относятся к нему как каналу, который дает альтернативную точку зрения. На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Кроме того, минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".
https://ria.ru/20241217/uoters-1989578151.html
https://ria.ru/20241207/uoters-1987847883.html
https://ria.ru/20241208/osnovatel-1987964607.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960835862_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_24ce1f6f1834dce8f9a834461f10aa12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, маргарита симоньян, сергей лавров, валерий фадеев, youtube, google, pink floyd
США, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Сергей Лавров, Валерий Фадеев, YouTube, Google, Pink Floyd
Основатель Pink Floyd осудил санкции США против российских СМИ

Роджер Уотерс резко осудил санкции США в отношении российских СМИ

© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости резко осудил санкции США в отношении российских СМИ, подчеркнув важность свободы слова.
"Это ужасно. Должна быть свободная пресса, которой нет. Эта битва, однако, в основном будет вестись в интернете, потому что RT можно все еще найти. Что мне всегда нравилось в RT, так это их подробность повествования и отсутствие рекламы", — заявил Уотерс.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Основатель Pink Floyd раскритиковал разрешение бить ракетами вглубь России
02:36
Музыкант отметил, что ранее появлялся в эфире RT в США и Великобритании, но после введения санкций работа этого канала на Западе была прекращена. "Они удалили все, что касалось RT, как для западной аудитории, так и внутри стран. Это ужасно. Думаю, (RT – ред.) следует позволить существовать", — добавил он.
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США утверждал, что деятельность российского телеканала RT сыграла ключевую роль в "пророссийской" реакции в мире на ситуацию на Украине. Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах. В ноябре она заявила, что США ввели санкции против телеканала RT за стандартную журналистскую деятельность, при этом никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT, который работает в стране очень давно, как русский канал, а относятся к нему как каналу, который дает альтернативную точку зрения.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Основатель Pink Floyd жестко раскритиковал решения США по Украине
7 декабря, 04:55
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Кроме того, минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd
8 декабря, 08:11
 
СШАРоссияУкраинаМаргарита СимоньянСергей ЛавровВалерий ФадеевYouTubeGooglePink Floyd
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала