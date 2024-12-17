https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989579809.html

Основатель Pink Floyd осудил санкции США против российских СМИ

Основатель Pink Floyd осудил санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 17.12.2024

Основатель Pink Floyd осудил санкции США против российских СМИ

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости резко осудил санкции США в отношении российских СМИ, подчеркнув важность свободы слова. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T03:24

2024-12-17T03:24

2024-12-17T03:24

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости резко осудил санкции США в отношении российских СМИ, подчеркнув важность свободы слова. "Это ужасно. Должна быть свободная пресса, которой нет. Эта битва, однако, в основном будет вестись в интернете, потому что RT можно все еще найти. Что мне всегда нравилось в RT, так это их подробность повествования и отсутствие рекламы", — заявил Уотерс. Музыкант отметил, что ранее появлялся в эфире RT в США и Великобритании, но после введения санкций работа этого канала на Западе была прекращена. "Они удалили все, что касалось RT, как для западной аудитории, так и внутри стран. Это ужасно. Думаю, (RT – ред.) следует позволить существовать", — добавил он. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США утверждал, что деятельность российского телеканала RT сыграла ключевую роль в "пророссийской" реакции в мире на ситуацию на Украине. Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах. В ноябре она заявила, что США ввели санкции против телеканала RT за стандартную журналистскую деятельность, при этом никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT, который работает в стране очень давно, как русский канал, а относятся к нему как каналу, который дает альтернативную точку зрения. На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Кроме того, минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".

https://ria.ru/20241217/uoters-1989578151.html

https://ria.ru/20241207/uoters-1987847883.html

https://ria.ru/20241208/osnovatel-1987964607.html

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сша, россия, украина, маргарита симоньян, сергей лавров, валерий фадеев, youtube, google, pink floyd