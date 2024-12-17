https://ria.ru/20241217/ryazan-1989756041.html

В Рязани экс-руководителя предприятия будут судить за хищение госимущества

В Рязани экс-руководителя предприятия будут судить за хищение госимущества - РИА Новости, 17.12.2024

В Рязани экс-руководителя предприятия будут судить за хищение госимущества

Экс-заместитель генерального директора рязанского предприятия, которое в том числе осуществляло изготовление, сборку и поставку продукции для организаций... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:50

2024-12-17T17:50

2024-12-17T17:50

происшествия

россия

рязань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Экс-заместитель генерального директора рязанского предприятия, которое в том числе осуществляло изготовление, сборку и поставку продукции для организаций нефтедобывающей промышленности, предстанет перед судом по делу о хищении государственного имущества на сумму более 400 миллионов рублей, сообщило СУСК по региону. "Направлено в суд уголовное дело о хищении организованной преступной группой государственного имущества на сумму более 400 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале СУСК. Отмечается, что завершено расследование дела в отношении бывшего заместителя генерального директора рязанского предприятия. Его обвиняют в присвоении, совершенном организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2012 году заместитель генерального директора по экономике и финансам государственного предприятия в городе Рязани, "осуществлявшего в том числе изготовление, сборку и поставку продукции для организаций нефтедобывающей промышленности", вошел в состав устойчивой организованной группы. Создана она была руководителем юридического лица. В нее также входили сын и зять генерального директора предприятия. В период 2012-2015 годов фигурант с сообщниками похитили продукцию стоимостью 433 миллиона рублей "путем использования сложной схемы фиктивного документооборота о якобы имевшей место передаче продукции подконтрольным фирмам-лжепосредникам". В 2014 году мужчина совместно с сыном гендиректора похитил деньги дочернего общества предприятия в размере более 13,5 миллиона рублей, уточняется в релизе. Ущерб возмещен на сумму более 142 миллиона рублей. Кроме того, отмечает СУСК, наложен арест на принадлежащие фигуранту ценные бумаги стоимостью более 46 миллионов рублей, а также на имущество соучастников обвиняемого на сумму около 100 миллионов рублей. Фигурант ранее скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск, но был задержан и арестован. В отношении бывшего генерального директора рязанского предприятия и его сына, в разное время занимавшего ключевые руководящие должности на предприятии, уголовное дело рассматривается в суде, подчеркивает СУСК.

https://ria.ru/20241217/khischenie-1989733551.html

https://ria.ru/20241217/prigovor-1989723752.html

https://ria.ru/20241217/moskva-1989581527.html

россия

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, рязань