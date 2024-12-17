https://ria.ru/20241217/rpts-1989736037.html
РПЦ рассказала о командировках священников в Курскую и Харьковскую области
РПЦ рассказала о командировках священников в Курскую и Харьковскую области - РИА Новости, 17.12.2024
РПЦ рассказала о командировках священников в Курскую и Харьковскую области
За 2024 год 104 священника Московской митрополии совершили 273 командировки в Курскую, Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области, а также в Луганскую и... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:53
2024-12-17T16:53
2024-12-17T16:53
религия
харьковская область
донецкая народная республика
курская область
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. За 2024 год 104 священника Московской митрополии совершили 273 командировки в Курскую, Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области, а также в Луганскую и Донецкую Народные Республики, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. Сообщается, что 17 декабря под председательством патриарха Кирилла в столичном Новодевичьем женском монастыре состоялось заседание Архиерейского совета Московской митрополии. В частности, было рассказано о гуманитарной поддержке, которую епархии Московской митрополии оказывают военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, а также всем пострадавшим в Курской области. "За 2024 год 104 священнослужителя Московской митрополии совершили 273 командировки общей продолжительностью 2483 дня в Курскую, Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области, а также в Луганскую и Донецкую Народные Республики. В Курскую область было совершено 12 поездок, в ходе которых были переданы гуманитарные грузы общим весом более 11 тонн", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241217/rpts-1989731137.html
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харьковская область, донецкая народная республика, курская область, русская православная церковь
Религия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Курская область, Русская православная церковь
РПЦ рассказала о командировках священников в Курскую и Харьковскую области
РПЦ: более ста священников съездили в Курскую и Харьковскую области за 2024 год