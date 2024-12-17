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В дар РПЦ передали более ста икон, вывезенных из России - РИА Новости, 17.12.2024
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Религия
 
16:36 17.12.2024 (обновлено: 19:53 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/rpts-1989731137.html
В дар РПЦ передали более ста икон, вывезенных из России
В дар РПЦ передали более ста икон, вывезенных из России - РИА Новости, 17.12.2024
В дар РПЦ передали более ста икон, вывезенных из России
Русской православной церкви передали иконы, вывезенные из России в разные годы, говорится в сообщении на сайте РПЦ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:36
2024-12-17T19:53
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Русской православной церкви передали иконы, вывезенные из России в разные годы, говорится в сообщении на сайте РПЦ. "Состоялась церемония передачи Русской православной церкви более ста православных икон, вывезенных из России в годы лихолетий", — указано в публикации.Церемонию провели после заседания Архиерейского совета Московской митрополии, которое состоялось под председательством патриарха Кирилла в Новодевичьем монастыре.Как выяснило РИА Новости, иконы передал предприниматель Сергей Шмаков.Его представитель Валерий Хлебутин рассказал агентству, что бизнесмен выкупил святыни из частных коллекций и на аукционах за границей.&quot;Это была целая операция по ввозу икон в Россию. Он (Шмаков. — Прим. ред.) уже семь лет занимается этой миссией по благословению патриарха Кирилла. Это уже третья передача — всего в Церковь, таким образом, вернулись около 250 икон, а также кресты и другие артефакты&quot;, — уточнил собеседник агентства.По словам Хлебутина, среди переданных есть иконы, которые, по мнению специалистов, были утрачены при нашествии Наполеона в Россию, а также в советское и постсоветское время. В отборе, добавил он, участвовали специалисты РПЦ и Научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря.
https://ria.ru/20241109/ikona-1982797887.html
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россия, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Русская православная церковь, Общество
В дар РПЦ передали более ста икон, вывезенных из России

В РПЦ передали более ста икон, вывезенных из России в годы лихолетий

© Фото : Официальный сайт Русской Православной ЦерквиПередача Русской Православной Церкви икон, вывезенных из России в годы лихолетий
Передача Русской Православной Церкви икон, вывезенных из России в годы лихолетий - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Официальный сайт Русской Православной Церкви
Передача Русской Православной Церкви икон, вывезенных из России в годы лихолетий
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Русской православной церкви передали иконы, вывезенные из России в разные годы, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
«
"Состоялась церемония передачи Русской православной церкви более ста православных икон, вывезенных из России в годы лихолетий", — указано в публикации.
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Церемонию провели после заседания Архиерейского совета Московской митрополии, которое состоялось под председательством патриарха Кирилла в Новодевичьем монастыре.
Как выяснило РИА Новости, иконы передал предприниматель Сергей Шмаков.
Его представитель Валерий Хлебутин рассказал агентству, что бизнесмен выкупил святыни из частных коллекций и на аукционах за границей.
«

"Это была целая операция по ввозу икон в Россию. Он (Шмаков. — Прим. ред.) уже семь лет занимается этой миссией по благословению патриарха Кирилла. Это уже третья передача — всего в Церковь, таким образом, вернулись около 250 икон, а также кресты и другие артефакты", — уточнил собеседник агентства.

По словам Хлебутина, среди переданных есть иконы, которые, по мнению специалистов, были утрачены при нашествии Наполеона в Россию, а также в советское и постсоветское время. В отборе, добавил он, участвовали специалисты РПЦ и Научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря.
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