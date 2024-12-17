В дар РПЦ передали более ста икон, вывезенных из России
В РПЦ передали более ста икон, вывезенных из России в годы лихолетий
© Фото : Официальный сайт Русской Православной ЦерквиПередача Русской Православной Церкви икон, вывезенных из России в годы лихолетий
© Фото : Официальный сайт Русской Православной Церкви
Передача Русской Православной Церкви икон, вывезенных из России в годы лихолетий
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Русской православной церкви передали иконы, вывезенные из России в разные годы, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
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"Состоялась церемония передачи Русской православной церкви более ста православных икон, вывезенных из России в годы лихолетий", — указано в публикации.
Церемонию провели после заседания Архиерейского совета Московской митрополии, которое состоялось под председательством патриарха Кирилла в Новодевичьем монастыре.
Как выяснило РИА Новости, иконы передал предприниматель Сергей Шмаков.
Его представитель Валерий Хлебутин рассказал агентству, что бизнесмен выкупил святыни из частных коллекций и на аукционах за границей.
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"Это была целая операция по ввозу икон в Россию. Он (Шмаков. — Прим. ред.) уже семь лет занимается этой миссией по благословению патриарха Кирилла. Это уже третья передача — всего в Церковь, таким образом, вернулись около 250 икон, а также кресты и другие артефакты", — уточнил собеседник агентства.
По словам Хлебутина, среди переданных есть иконы, которые, по мнению специалистов, были утрачены при нашествии Наполеона в Россию, а также в советское и постсоветское время. В отборе, добавил он, участвовали специалисты РПЦ и Научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря.
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12 декабря, 07:10