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Россия за сутки информирует США о любом испытательном пуске - РИА Новости, 17.12.2024
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00:12 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/rossija-1989570572.html
Россия за сутки информирует США о любом испытательном пуске
Россия за сутки информирует США о любом испытательном пуске - РИА Новости, 17.12.2024
Россия за сутки информирует США о любом испытательном пуске
Россия не менее чем за сутки информирует США о любом планируемом испытательном пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:12
2024-12-17T00:12
безопасность
россия
сша
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не менее чем за сутки информирует США о любом планируемом испытательном пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН."Российская Федерация не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения. В таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок", - сказал Каракаев.
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безопасность, россия, сша, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Россия, США, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
Россия за сутки информирует США о любом испытательном пуске

Каракаев: Россия за сутки информирует США о любом планируемом пуске ракет

© Фото : предоставлено пресс-службой РВСНКомандующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не менее чем за сутки информирует США о любом планируемом испытательном пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН.
"Российская Федерация не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения. В таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок", - сказал Каракаев.
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БезопасностьРоссияСШАСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияКрасная звезда
 
 
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