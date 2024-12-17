https://ria.ru/20241217/rossija-1989570572.html

Россия за сутки информирует США о любом испытательном пуске

Россия за сутки информирует США о любом испытательном пуске - РИА Новости, 17.12.2024

Россия за сутки информирует США о любом испытательном пуске

Россия не менее чем за сутки информирует США о любом планируемом испытательном пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:12

2024-12-17T00:12

2024-12-17T00:12

безопасность

россия

сша

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не менее чем за сутки информирует США о любом планируемом испытательном пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН."Российская Федерация не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения. В таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок", - сказал Каракаев.

https://ria.ru/20241121/peskov-1984973478.html

россия

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2024

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безопасность, россия, сша, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда