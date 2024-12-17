Рейтинг@Mail.ru
Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн, пишет Reuters - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 17.12.2024 (обновлено: 04:24 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/rezervy-1989582021.html
Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн, пишет Reuters
Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн, пишет Reuters - РИА Новости, 17.12.2024
Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн, пишет Reuters
Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн и не изменились с 2011 года, это примерно 2,2 миллиарда долларов США по нынешним рыночным ценам,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T04:21
2024-12-17T04:24
россия
москва
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_0:260:3918:2464_1920x0_80_0_0_a1bba030795e6d3fe3f07687f34c339b.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/Прайм. Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн и не изменились с 2011 года, это примерно 2,2 миллиарда долларов США по нынешним рыночным ценам, передает агентство Рейтер. Один из источников при этом заявил агентству, что валютные резервы центробанка составляют всего около 200 миллионов долларов наличными, а по словам другого источника, долларовые резервы исчисляются "сотнями миллионов". "Четыре человека, знакомые с ситуацией, сообщили Рейтер, что хранилище центрального банка Сирии содержит около 26 тонн золота - столько же, сколько было в начале кровавой гражданской войны в 2011 году... Согласно Всемирному совету по золоту, который в качестве источника приводит данные сирийского центробанка, золотые резервы Сирии составляли 25,8 тонны в июне 2011 года. Согласно подсчетам Рейтер, это составляет 2,2 миллиарда долларов по нынешним рыночным ценам", - передает агентство. Ссылаясь на данные Международного валютного фонда (МВФ), агентство добавляет, что в конце 2011 года центробанк Сирии сообщал о 14 миллиардах долларов валютных резервов. Нынешние и бывшие сирийские чиновники заявили агентству, что предыдущие власти в Сирии использовали долларовые резервы для финансирования продовольствия, топлива и военных целей. Хранилище центробанка было проинспектировано новыми властями Сирии на прошлой неделе, заявили два источника агентству. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241214/siriya-1989259366.html
https://ria.ru/20241210/sirija-1988334472.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_143:0:3775:2724_1920x0_80_0_0_a0b2db90ddce0f8c02abcdfb30ef0718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн, пишет Reuters

Reuters: золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/Прайм. Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн и не изменились с 2011 года, это примерно 2,2 миллиарда долларов США по нынешним рыночным ценам, передает агентство Рейтер.
Один из источников при этом заявил агентству, что валютные резервы центробанка составляют всего около 200 миллионов долларов наличными, а по словам другого источника, долларовые резервы исчисляются "сотнями миллионов".
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Жители Сирии впервые попали на личный курорт Асада, пишет Reuters
14 декабря, 21:36
"Четыре человека, знакомые с ситуацией, сообщили Рейтер, что хранилище центрального банка Сирии содержит около 26 тонн золота - столько же, сколько было в начале кровавой гражданской войны в 2011 году... Согласно Всемирному совету по золоту, который в качестве источника приводит данные сирийского центробанка, золотые резервы Сирии составляли 25,8 тонны в июне 2011 года. Согласно подсчетам Рейтер, это составляет 2,2 миллиарда долларов по нынешним рыночным ценам", - передает агентство.
Ссылаясь на данные Международного валютного фонда (МВФ), агентство добавляет, что в конце 2011 года центробанк Сирии сообщал о 14 миллиардах долларов валютных резервов. Нынешние и бывшие сирийские чиновники заявили агентству, что предыдущие власти в Сирии использовали долларовые резервы для финансирования продовольствия, топлива и военных целей.
Хранилище центробанка было проинспектировано новыми властями Сирии на прошлой неделе, заявили два источника агентству.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Обстановка в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ
10 декабря, 10:38
 
РоссияМоскваБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала