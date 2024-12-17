https://ria.ru/20241217/reshenie-1989580443.html

"Последний шанс": Зеленский шокировал Раду одним решением

"Последний шанс": Зеленский шокировал Раду одним решением - РИА Новости, 17.12.2024

"Последний шанс": Зеленский шокировал Раду одним решением

Решения главы киевского режима Владимира Зеленского направлены на то, чтобы довести Украину до предела. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T03:45

2024-12-17T03:45

2024-12-17T03:45

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Решения главы киевского режима Владимира Зеленского направлены на то, чтобы довести Украину до предела. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Совершенно поражает неадекватность решений Зеленского, который ищет спасения в абсолютно фантастических, многоходовых сценариях, типа “приглашения в НАТО” или “миротворческой миссии европейских войск”", — заявил он.Депутат добавил, что в офисе Зеленского и генштабе ВСУ все давно спланировали, и, как он считает, ситуация будет только ухудшаться на фоне массового дезертирства в рядах ВСУ, повальной коррупции в армии и бесчеловечных методов мобилизации."Идея с “приглашением” опоздала, как минимум, на год. А решение о вхождении миротворческих войск в Украину может, очевидно, быть принято только перед лицом военной катастрофы. Так вот, у меня складывается ощущение, что Зеленский намеренно к ней ведет в виде последнего шанса", — заключил он.Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20241217/territorii-1989575108.html

https://ria.ru/20241217/konflikt-1989579152.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, марк рютте, нато, вооруженные силы украины, верховная рада украины