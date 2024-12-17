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В России запланированы пуски ракет на максимальную дальность
В России запланированы пуски ракет на максимальную дальность - РИА Новости, 17.12.2024
В России запланированы пуски ракет на максимальную дальность
В России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:09
2024-12-17T00:09
2024-12-17T00:09
безопасность
россия
тихий океан
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН. "Да, в современной России проводились такие пуски на максимальную дальность с целью оценки соответствия их характеристик заданным требованиям. Они осуществляются в акваторию Тихого океана. В соответствии с тактико-техническими заданиями Минобороны России, это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты", - сказал Каракаев. Он также подчеркнул, что в рамках проведения государственных летных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984973478.html
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безопасность, россия, тихий океан, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Россия, Тихий океан, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
В России запланированы пуски ракет на максимальную дальность
Каракаев: в России планируются пуски ракет на максимальную дальность