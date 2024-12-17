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В США пропал груз с радиоактивным материалом
В США пропал груз с радиоактивным материалом - РИА Новости, 17.12.2024
В США пропал груз с радиоактивным материалом
В США пропал груз, содержавший радиоактивный материал с изотопом германия, следует из отчета комиссии по ядерному регулированию (NRC) страны. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:38
2024-12-17T19:38
2024-12-17T21:37
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ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. В США пропал груз, содержавший радиоактивный материал с изотопом германия, следует из отчета комиссии по ядерному регулированию (NRC) страны. В этом месяце онкологический центр в городе Нажа в штате Нью-Джерси отправил на утилизацию радиоактивный груз с германием-68, но до пункта назначения тот не дошел. "Транспортный контейнер прибыл в пункт назначения поврежденным и пустым. Лицензиат (онкологический центр. — Прим. ред.) подал претензию к грузоотправителю. Если источник не будет обнаружен в течение 30 дней, то лицензиат представит полный письменный отчет, включая основные причины и корректирующие действия", — говорится в документе NRC. При этом в комиссии отметили, что речь идет о незначительном количестве радиоактивного материала, который классифицируется как источник радиации ниже третьего уровня из пяти по классификации МАГАТЭ.
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в мире, сша, нью-джерси, магатэ
В мире, США, Нью-Джерси, МАГАТЭ
В США пропал груз с радиоактивным материалом
В США пропал груз, содержащий радиоактивный материал с изотопом германия