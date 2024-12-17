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В США пропал груз с радиоактивным материалом - РИА Новости, 17.12.2024
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19:38 17.12.2024 (обновлено: 21:37 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/radiatsiya-1989781812.html
В США пропал груз с радиоактивным материалом
В США пропал груз с радиоактивным материалом - РИА Новости, 17.12.2024
В США пропал груз с радиоактивным материалом
В США пропал груз, содержавший радиоактивный материал с изотопом германия, следует из отчета комиссии по ядерному регулированию (NRC) страны. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:38
2024-12-17T21:37
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ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. В США пропал груз, содержавший радиоактивный материал с изотопом германия, следует из отчета комиссии по ядерному регулированию (NRC) страны. В этом месяце онкологический центр в городе Нажа в штате Нью-Джерси отправил на утилизацию радиоактивный груз с германием-68, но до пункта назначения тот не дошел. "Транспортный контейнер прибыл в пункт назначения поврежденным и пустым. Лицензиат (онкологический центр. — Прим. ред.) подал претензию к грузоотправителю. Если источник не будет обнаружен в течение 30 дней, то лицензиат представит полный письменный отчет, включая основные причины и корректирующие действия", — говорится в документе NRC. При этом в комиссии отметили, что речь идет о незначительном количестве радиоактивного материала, который классифицируется как источник радиации ниже третьего уровня из пяти по классификации МАГАТЭ.
https://ria.ru/20241211/otkhody-1988695760.html
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в мире, сша, нью-джерси, магатэ
В мире, США, Нью-Джерси, МАГАТЭ
В США пропал груз с радиоактивным материалом

В США пропал груз, содержащий радиоактивный материал с изотопом германия

© Fotolia / bluedesignЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Fotolia / bluedesign
Знак радиационной опасности. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. В США пропал груз, содержавший радиоактивный материал с изотопом германия, следует из отчета комиссии по ядерному регулированию (NRC) страны.
В этом месяце онкологический центр в городе Нажа в штате Нью-Джерси отправил на утилизацию радиоактивный груз с германием-68, но до пункта назначения тот не дошел.
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"Транспортный контейнер прибыл в пункт назначения поврежденным и пустым. Лицензиат (онкологический центр. — Прим. ред.) подал претензию к грузоотправителю. Если источник не будет обнаружен в течение 30 дней, то лицензиат представит полный письменный отчет, включая основные причины и корректирующие действия", — говорится в документе NRC.
При этом в комиссии отметили, что речь идет о незначительном количестве радиоактивного материала, который классифицируется как источник радиации ниже третьего уровня из пяти по классификации МАГАТЭ.
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