https://ria.ru/20241217/rabota-1989581371.html

Число россиян, отчаявшихся найти работу, сократилось до минимума

Число россиян, отчаявшихся найти работу, сократилось до минимума - РИА Новости, 17.12.2024

Число россиян, отчаявшихся найти работу, сократилось до минимума

Количество россиян, отчаявшихся найти работу, в сентябре сократилось до наименьшего значения за почти двадцать лет, выяснило РИА Новости по данным Росстата. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T04:07

2024-12-17T04:07

2024-12-17T04:07

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Количество россиян, отчаявшихся найти работу, в сентябре сократилось до наименьшего значения за почти двадцать лет, выяснило РИА Новости по данным Росстата. Росстат относит к отчаявшимся найти работу незанятых, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали ее по причинам: прошлый неудачный опыт найти подходящую работу, отсутствие опыта, квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам лица, отсутствие работы в данной местности, потенциальные работодатели находят лицо слишком молодым или слишком пожилым. Таких россиян в сентябре было 183 тысячи человек - это минимум с начала 2006 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Год назад отчаявшихся найти работу было значительно больше - 281 тысяча человек. Ведомство относит отчаявшихся найти работу к потенциальной рабочей силе - это люди, заинтересованные в работе, но в силу обстоятельств не могут искать ее или приступить к ней. Сейчас этот показатель тоже на минимуме: за год он сократился на 12% и составляет 679 тысяч человек. По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел еще ниже - 2,3%.

https://ria.ru/20241216/kurery-1989397212.html

https://ria.ru/20240731/bezrabotitsa-1963277970.html

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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)