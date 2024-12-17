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На Кубани рассказали, что будет с пострадавшими из-за разлива нефти птицами - РИА Новости, 17.12.2024
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17:47 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/ptitsy-1989754938.html
На Кубани рассказали, что будет с пострадавшими из-за разлива нефти птицами
На Кубани рассказали, что будет с пострадавшими из-за разлива нефти птицами - РИА Новости, 17.12.2024
На Кубани рассказали, что будет с пострадавшими из-за разлива нефти птицами
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в настоящий момент проводится обзвон зоопарков, готовых приютить... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:47
2024-12-17T17:47
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
анапа
вениамин кондратьев
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в настоящий момент проводится обзвон зоопарков, готовых приютить птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов. "Птицы, которые пострадали, в том числе выбросом мазута, сейчас идет обзвон зоопарков, которые готовы их принять временно, а потом снова мы их выпустим", - сказал Кондратьев. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
краснодарский край
керченский пролив
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Очистка берега от нефтепродуктов
Очистка берега от нефтепродуктов
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, анапа, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе, видео
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Анапа, Вениамин Кондратьев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани рассказали, что будет с пострадавшими из-за разлива нефти птицами
КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в настоящий момент проводится обзвон зоопарков, готовых приютить птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов.
2024-12-17T17:47
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На Кубани рассказали, что будет с пострадавшими из-за разлива нефти птицами

На Кубани попросят зоопарки помочь птицам, пострадавшим из-за разлива нефти

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в настоящий момент проводится обзвон зоопарков, готовых приютить птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов.
"Птицы, которые пострадали, в том числе выбросом мазута, сейчас идет обзвон зоопарков, которые готовы их принять временно, а потом снова мы их выпустим", - сказал Кондратьев.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
 
ПроисшествияКраснодарский крайКерченский проливАнапаВениамин КондратьевКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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