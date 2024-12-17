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На Кубани рассказали, что будет с пострадавшими из-за разлива нефти птицами

На Кубани рассказали, что будет с пострадавшими из-за разлива нефти птицами - РИА Новости, 17.12.2024

На Кубани рассказали, что будет с пострадавшими из-за разлива нефти птицами

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в настоящий момент проводится обзвон зоопарков, готовых приютить... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:47

2024-12-17T17:47

2024-12-17T17:47

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

анапа

вениамин кондратьев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в настоящий момент проводится обзвон зоопарков, готовых приютить птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов. "Птицы, которые пострадали, в том числе выбросом мазута, сейчас идет обзвон зоопарков, которые готовы их принять временно, а потом снова мы их выпустим", - сказал Кондратьев. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

краснодарский край

керченский пролив

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, анапа, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе, видео